Уряд РФ планує згорнути роботи з поглиблення Волго-Каспійського морського судноплавного каналу, який використовується для торгівлі з Іраном.

Віцепрем’єр РФ Віталій Савєльєв наприкінці липня повідомив про це листом російському диктатору Володимиру Путіну, повідомляє The Moscow Times.

Днопоглиблення на 188-км ділянці каналу стартувало у 2023 році в межах розбудови транспортного коридору "Північ-Південь" і вже коштувало 7,59 млрд руб., ще 3,53 млрд планується витратити у 2025 році. Але через падіння рівня води у Каспійському морі різко зріс обсяг вибірки ґрунту та вартість робіт, пояснив рішення відмовитися від продовження робіт російський урядовець.

Читайте також: Криза поглиблюється: Центробанк Росії зафіксував новий мінімум ділової активності в промисловості. ІНФОГРАФІКА

Він зауважив, що "Росморпорт", який фінансує роботи, стикається з нестачею коштів, адже канальний збір у 2024-му приніс йому лише 310 млн руб. Тому російський уряд вважає, що підтримання осадки у каналі до 4,2 м достатнє, оскільки судна з осадкою 4,2-4,5 м становлять близько 6% трафіку, тож вантажообіг не постраждає.

Водночас російський бізнес стверджує, що через мілкі місця каналу, де максимальна осадка становить лише 3,8 м, судна недовантажують і вони використовуються лише на 70–80% вантажопідйомності. Крім того, Іран нібито планує перенести закупівлі російської пшениці до Каспію, що збільшить вантажопотік цим маршрутом на 2-3 млн тонн на рік і потребуватиме більшої глибини.

Раніше повідомлялось, що Путіну доповіли про падіння врожаю у Ростовській області вдвічі: фермерам нічим повертати кредити.