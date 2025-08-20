БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відносини Росії з Іраном
1 067 3

Путіну бракує грошей: Росія відмовиться від поглиблення каналу для торгівлі з Іраном через зростання витрат

Росія відмовляється від поглиблення Волго-Каспійського каналу

Уряд РФ планує згорнути роботи з поглиблення Волго-Каспійського морського судноплавного каналу, який використовується для торгівлі з Іраном.

Віцепрем’єр РФ Віталій Савєльєв наприкінці липня повідомив про це листом російському диктатору Володимиру Путіну, повідомляє The Moscow Times.

Днопоглиблення на 188-км ділянці каналу стартувало у 2023 році в межах розбудови транспортного коридору "Північ-Південь" і вже коштувало 7,59 млрд руб., ще 3,53 млрд планується витратити у 2025 році. Але через падіння рівня води у Каспійському морі різко зріс обсяг вибірки ґрунту та вартість робіт, пояснив рішення відмовитися від продовження робіт російський урядовець.

Читайте також: Криза поглиблюється: Центробанк Росії зафіксував новий мінімум ділової активності в промисловості. ІНФОГРАФІКА

Він зауважив, що "Росморпорт", який фінансує роботи, стикається з нестачею коштів, адже канальний збір у 2024-му приніс йому лише 310 млн руб. Тому російський уряд вважає, що підтримання осадки у каналі до 4,2 м достатнє, оскільки судна з осадкою 4,2-4,5 м становлять близько 6% трафіку, тож вантажообіг не постраждає.

Водночас російський бізнес стверджує, що через мілкі місця каналу, де максимальна осадка становить лише 3,8 м, судна недовантажують і вони використовуються лише на 70–80% вантажопідйомності. Крім того, Іран нібито планує перенести закупівлі російської пшениці до Каспію, що збільшить вантажопотік цим маршрутом на 2-3 млн тонн на рік і потребуватиме більшої глибини.

Раніше повідомлялось, що Путіну доповіли про падіння врожаю у Ростовській області вдвічі: фермерам нічим повертати кредити.

Автор: 

Іран (464) криза (121) росія (14921) канал (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
двіжуха
показати весь коментар
20.08.2025 14:18 Відповісти
Добре.
показати весь коментар
20.08.2025 15:14 Відповісти
Колись на повному серйозі, існував і розроблявся грандіозний проект з перекидання вод сибірських рік, у Середню Азію... Хай відновлять проект, і поповнять об"єм вод Волги та Уралу. А вони заповнять Каспій. Тоді не треба буде поглиблювать дно Каспію... Або простіше - хай відновлять древній природний канал, між Каспієм та Чорноморсько-Азовським басейном... Він існував у часи бронзової доби... Води Світового океану поповнять рівень води у Каспію...
показати весь коментар
20.08.2025 15:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 