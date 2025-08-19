БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 641 15

Путіну доповіли про падіння врожаю у Ростовській області вдвічі: фермерам нічим повертати кредити

Путіну доповіли про падіння врожаю у Ростовській області вдвічі

Врожай у Ростовській області цього року виявився вдвічі меншим, ніж торік. Через це місцеві фермери не можуть повернути кредити та сплачувати лізингові платежі за агротехніку.

Про це тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь доповів російському диктатору Володимиру Путіну, повідомляється на сайті Кремля.

Він нагадав, що у 2021-2023 роках врожаї у регіоні зростали і сягали 16 мільйонів тонн.

"Торік було падіння на 20%, і цього року – 30%... Наразі вже обмолот фактично завершено. Цього року це падіння практично вдвічі. І звичайно, це великі збитки та втрати", – розповів Слюсарь.

Він пояснив падіння врожаю "поєднанням несприятливих кліматичних факторів" і попросив у Путіна допомоги для порятунку місцевих фермерів.

"Те, що турбує зараз фермерів, – це продовження пільгових кредитів, перенесення їх із 2025 на 2026 рік. Бо цього року просто віддавати буде нема з чого: дуже низька врожайність. Те саме стосується лізингових платежів по лінії "Росагролізингу", – констатував губернатор.

Він нагадав, що під час пандемії коронавірусу у РФ діяв мораторій на банкрутство малих і середніх фермерських господарств і попросив Путіна відновити на його дію, на що правитель Росії погодився, повідомляє Кремль.

Читайте також: Путін дозволив американській Exxon повернути частину бізнесу в Росії в обмін на сприяння у скасуванні санкцій

Як повідомлялося, Росія планує збільшити збір та експорт зерна завдяки окупованим українським територіям, повідомляло агентство Reuters.

Зокрема, урожай пшениці на окупованій Луганщині може збільшитися удвічі цього року – до 1 млн тонн, частину російські окупанти планують експортувати за кордон.

Минулого сезону окуповані українські землі забезпечили понад 3% всього врожаю РФ. Без цих обсягів, визнавали у Мінсільгоспі РФ, загальний врожай зерна у Росії був би значно гіршим. 

Автор: 

посуха (25) зерно (1920) путін володимир (1108) росія (14906) фермер (256)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
КНР допоможе, соєю. А ростовськи фермери нехай смокчуть кітайску піпіську.
показати весь коментар
19.08.2025 08:37 Відповісти
+5
Панімаю как вам тяжєло. Но нада єщьо патєрпєть.
показати весь коментар
19.08.2025 08:37 Відповісти
+4
Можуть повернути натурою - *****
показати весь коментар
19.08.2025 08:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можуть повернути натурою - *****
показати весь коментар
19.08.2025 08:31 Відповісти
Добра новина. Отже не тільки в нас криниці повисихали.
показати весь коментар
19.08.2025 08:45 Відповісти
Нафіга? А на СВО по контракту? Нафіга ті фермери кацапам здалися? Жрати можна і березове лико.
показати весь коментар
19.08.2025 08:57 Відповісти
Ну - в Ростові замісь берез ковила - тай лико дерти потрібно - хіба пензяки підкинуть
показати весь коментар
19.08.2025 09:09 Відповісти
Панімаю как вам тяжєло. Но нада єщьо патєрпєть.
показати весь коментар
19.08.2025 08:37 Відповісти
КНР допоможе, соєю. А ростовськи фермери нехай смокчуть кітайску піпіську.
показати весь коментар
19.08.2025 08:37 Відповісти
***** до сраки той врожай, а хФермери, ********** на м'ясо під покровськ.
показати весь коментар
19.08.2025 08:40 Відповісти
Так, но спочатку відсмокчуть, всіма родинами кітайську піпіську. Тимчасово замінять кадирівську на кітайську.
показати весь коментар
19.08.2025 08:43 Відповісти
Трампон компенсирует
показати весь коментар
19.08.2025 08:37 Відповісти
Ай ай ай. І що, не допомогло навіть вкрадені з наших територій сотні тисяч тонн сільгосп продукції?
показати весь коментар
19.08.2025 08:43 Відповісти
Путін накаже ростовській області "їсти тістечка", але "палєстінскім мальчікам в трусіках' зерно відвантажить.
показати весь коментар
19.08.2025 08:44 Відповісти
хвуйло допоможе-
всіх кому нічого їсти-на фронт,
на утилізацію
показати весь коментар
19.08.2025 08:45 Відповісти
почитав оригінал посилається на погодні умови, а пільгові кредити під 2% просто просить продовжити на 2026.

Зрада..
показати весь коментар
19.08.2025 08:46 Відповісти
ти чи не ***** що там доповіли *****!
показати весь коментар
19.08.2025 08:48 Відповісти
А що, кацапські тварюки жеруть хліб? Дивно, дуже дивно. Дикі північні племена, які назвали себе кацапами, завжди жерли тюрю, брюкву, корінці всякі, шо вони наколупають на своїх болотах. А тут хліб. Це на скрепно, це просто разлагающее вліяние тлетворного запада. Тому фюрер кацапського свинорейху ***** готує указ, щоб кацапи вернулись до своєї їсторичної їжі, яку жерли завжди і заборонить їм їсти всі ці западние ізвращения, такі як хліб, тому що на всю орду його не хватить.
показати весь коментар
19.08.2025 09:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 