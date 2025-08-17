Путін дозволив американській Exxon повернути частину бізнесу в Росії в обмін на сприяння у скасуванні санкцій

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, включаючи провідного американського нафтового гіганта Exxon Mobil, повернути собі частки у прибутковому нафтогазовому проєкті "Сахалін-1".

Датою підписання указу вказана минула п'ятниця – день зустрічі Путіна з з президентом США Дональдом Трампом, зауважує Reuters.

Новий указ Путіна передбачає, що для повернення своїх часток у проєкті іноземні акціонери повинні вжити заходів для підтримки скасування західних санкцій щодо Росії, допомогти укласти контракти на постачання необхідного обладнання іноземного виробництва для проєкту "Сахалін-1" та переказати кошти на рахунки його оператора.

Exxon раніше володіла 30% оператора проєкту "Сахалін-1" та стала єдиним неросійським інвестором, який відмовився від своєї частки після того, як у жовтні 2022 року Путін фактично наказав конфіскувати проєкт. Exxon оцінювала збитки від виходу зі Росії у $4,6 мільярда.

Разом з Exxon, інвесторами проєкту були "Роснєфть", індійська ONGC Videsh та японська SodeCo. Російський уряд дозволив ONGC Videsh та SodeCo зберегти свої частки. Втім, оператором проєкту з жовтня 2022 року стала дочірня компанія "Роснєфті".

У грудні 2024 року Путін підписав указ, який продовжив термін продажу невитребуваної частки Exxon у "Сахаліні-1" до 2026 року.

Агентство зауважує, що наразі шлях до повернення західних інвесторів до Росії незрозумілий, адже це потребуватиме принаймні часткового скасування санкцій ЄС та США, а також змін у політиці російського уряду.

Трамп та його команда аналізували, які санкції вони можуть швидко скасувати у разі прогресу в переговорах про припинення війни в України. При цьому безпосередньо проєкт "Сахалін-1" досі не був внесений до санкційних списків США.