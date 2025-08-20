Криза поглиблюється: Центробанк Росії зафіксував новий мінімум ділової активності в промисловості. ІНФОГРАФІКА

У серпні індекс виробничої активності російського бізнесу впав до "мінус" 5,4 пункта, що є найнижчим значенням з кінця 2022 року.

Оцінка випуску продукції загалом також скорочується уже третій місяць поспіль, повідомляє The Moscow Times.

Кожна четверта компанія у РФ повідомляє про зростання витрат, майже кожна п’ята – про дефіцит кадрів, ще 15% – про нестачу обігових коштів.

Скомбінований індекс бізнес-клімату залишився біля мінімумів –5,1 пункта. Найслабші результати демонструють видобуток, переробка, орієнтована на інвестпопит і проміжне споживання, будівництво та торгівля транспортними засобами.

Після трирічного "воєнного буму" російська економіка входить у затяжне гальмування. За другий квартал ВВП РФ зріс лише на 1,1% р/р проти 4,1% наприкінці 2024 року, приріст промисловості сповільнився до 2% на кінець червня, реальні зарплати за півріччя додали 3,8% проти 9,7% торік.

Читайте також: Напередодні саміту в Алясці воєнна економіка Путіна "тріщить по швах", – Bloomberg

Поряд з цим, МВФ очікує підсумкове зростання російського ВВП до близько 0,9% за підсумками 2025 року, що в 3 рази нижче світового та в 5 раз повільніше китайської економіки.

Поряд з цим, на ринку праці наростає приховане безробіття, коли компанії переводять людей на неповний час чи у простій, як це вже робили "АвтоВАЗ" і "КамАЗ", що тисне на доходи домогосподарств і попит.

Раніше повідомлялось, що зростання ВВП Росії уповільнилося до 1,1%, далі може початися падіння.