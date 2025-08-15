Зростання ВВП Росії уповільнилося до 1,1%, далі може початися падіння

Рецесії формально вдалось уникнути, проте динаміка дуже слабка – за попередньою оцінкою Росстату, ВВП у другому кварталі зріс лише на 1,1% у річному вимірір.

Однак за підрахунками російського Інституту народногосподарського прогнозування РАН (ІНП), із поправкою на сезонність приріст ВВП фіксувався лише в квітні та травні, повідомляє The Moscow Times.

Натомість у червні ВВП зменшився на 0,3%, а обсяг економіки став на 1,6% нижчим, ніж у грудні 2024 року, відкотившись до рівня жовтня 2024-го.

В результаті ІНП знизив прогноз зростання ВВП РФ на 2025 рік з 1,8% до 1,1%.

Читайте також: Напередодні саміту в Алясці воєнна економіка Путіна "тріщить по швах", – Bloomberg

Серед основних причин погірншення прогнозу у РАН вказують:

уповільнення роздрібної торгівлі (з 1,8% р/р у травні до 1,2% у червні);

зупинку зростання в будівництві;

повторне з квітня зниження прогнозу промвиробництва на друге півріччя – удвічі, з 3,4% до 1,7%.

Поряд з цим, уже проявляються фактори, що вказують на ймовірне зменшення ВВП Росії у третьому кварталі: перехід на 4-денний тиждень у низки автовиробників (КамАЗ, ГАЗ, ЛіАЗ; АвтоВАЗ) та виробників будматеріалів, зміни графіків у РЖД.

Ринок праці також ймовірно вже "остигатє" – при рекордно низькому безробітті 2,2% у другому кварталі кількість офіційно зареєстрованих безробітних зростає третій місяць поспіль – з 273 тис. до 289 тис.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії, його можуть ухвалити вже у вересні, – Єврокомісія.