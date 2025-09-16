Бракує грошей: Російські компанії масово урізають капітальні інвестиції

Російські компанії різко скоротили інвестпрограми у 2025 році, плануючи вкласти на 733 млрд руб (майже $9 млрд) менше, ніж у 2024 році.

Основні причини – висока ключова ставка, дорожчі кредити, слабкий попит, дефіцит кадрів та інфляція, йдеться в доповіді російського Інституту економіки зростання імені Столипіна (ІНП РАН) "Інвестиції в Росії: останні тенденції", передає The Moscow Times.

Про найбільші скорочення інвестицій оголосили такі російські компанії як "РЖД" (з 1,3 трлн до 890,9 млрд рублів), "Газпром" (з 1,64 трлн до 1,52 трлн руб.), "Норнікель" (з 283 до 215 млрд руб.). Інвестиційні плани також знизили МТС, "Т-плюс", "Черкізово", "Русал", "Сєвєрсталь" та інші.

Згідно із опитуванням ЦБ РФ, 59% компаній не змінюють затверджені плани, 25% можуть збільшити, 17% уже скоротили. Водночас Росстат вже зафіксував уповільнення інвестицій в основний капітал за результатами першого півріччя 2025 року до +4,3%, порівняно із +11,2% роком раніше.

Опитування ІНП РАН вказує на спад інвестиційної активності, оскільки частка компаній, що планують запуск нових виробництв, впала з 49,6% до 35%, а частка тих, хто реально веде інвестпроєкти, просіла до мінімуму спостережень – 49,7% проти 63,7% рік тому.

Економісти російського Інституту Столипіна оцінюють сповільнення зростання інвестицій з 14,5% у 2023-му до 4,9% у 2024-му й попереджають про ризик "інвестиційного провалу" у 2025-2027 роках.

В результаті це створює значні ризики для майбутнього зростання економіки, скорочення та старіння виробничих потужностей, падіння продуктивності й конкурентоспроможності, обмеження модернізації та можливий дефіцит пропозиції на ринках, прогнозують російські економісти.

Раніше повідомлялось, що президент Росії Владімір Путін 15 вересня вдруге за місяць зібрав нараду з членами економічного блоку російського уряду та вказав на різке уповільнення російської економіки, темпи зростання якої до літа впали майже до нуля.