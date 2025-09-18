Путіну бракує грошей: Уряд Росії готує підвищення ПДВ для латання "дірок" у бюджеті, – Reuters

Уряд РФ обговорює можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%, щоб стримати зростання дефіциту федерального бюджету.

Це рішення не остаточне, але ключові параметри бюджету погоджують із Путіним заздалегідь і рідко змінюють у парламенті, повідомляє Reuters із посиланням на чотири поінформовані джерела.

У 2025 році російська влада вже підвищила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток, однак дефіцит бюджету також довелося збільшити – до 1,7% ВВП. За оцінками російських чиновників, за підсумками року він, найімовірніше, перевищить запланований показник.

Один із співрозмовників Reuters уточнив, що підвищити ПДВ можуть вже з 2026 року, поки залишається чинним бюджетне правило, яке передбачає спрямування до резервів нафтогазових доходів у випадку, якщо вони перевищують план.

"Як можна зменшити дефіцит, дотримуючись бюджетного правила? Тільки шляхом підвищення податків, тому що не залишилося майже ніяких можливостей для скорочення (видатків, – ред.), ні військових витрат, ні соціальних витрат", – пояснив співрозмовник агентства.

Зазначається, що ПДВ забезпечив 37% доходів федерального бюджету у 2024 році. За попередніми розрахунками, підвищення ставки до 22% може скоротити прогнозний дефіцит-2026 приблизно удвічі. Відповідні дії обґрунтовуються тим, що простору для скорочення видатків майже нема, а військові та соціальні витрати чіпати не планують.

Водночас Мінфін наполягає на збереженні бюджетного правила, що спрямовує надпланові нафтові доходи (таргет – $60 за барель) до резервного фонду. Ліквідність фонду складає близько 4 трлн руб., а у 2025 році планують використати 447 млрд руб.

Також зазначається, що економіка країни уже відчутно слабшає – зростання ВВП сповільнюється приблизно до 1% з 4,3% торік, інфляція перевищує 8%. Ключова ставка ЦБ РФ 17% – урядові запозичення коштують близько 13%, а витрати на відсотки у 2025 році очікуються на рівні до 2% ВВП.

Читайте також: Путіну бракує грошей: Російським компаніям масово донараховують податки

На цьому тлі голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна відстоює позицію того, що краще підвищувати податки, ніж розширювати дефіцит. В результаті це має дозволити підтримати подальше зниження ставки. Водночас Путін публічно закликав шукати доходи за рахунок продуктивності, а не нових податків.

Раніше повідомлялось, що близько 20% російських девелоперів опинилися на межі банкрутства через падіння продажів і дорогі кредити, а невдовзі їх частка може перевищити 30%.