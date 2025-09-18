БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Путіну бракує грошей: Уряд Росії готує підвищення ПДВ для латання "дірок" у бюджеті, – Reuters

Уряд РФ обговорює можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%, щоб стримати зростання дефіциту федерального бюджету.

Це рішення не остаточне, але ключові параметри бюджету погоджують із Путіним заздалегідь і рідко змінюють у парламенті, повідомляє Reuters із посиланням на чотири поінформовані джерела.

У 2025 році російська влада вже підвищила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток, однак дефіцит бюджету також довелося збільшити – до 1,7% ВВП. За оцінками російських чиновників, за підсумками року він, найімовірніше, перевищить запланований показник.

Один із співрозмовників Reuters уточнив, що підвищити ПДВ можуть вже з 2026 року, поки залишається чинним бюджетне правило, яке передбачає спрямування до резервів нафтогазових доходів у випадку, якщо вони перевищують план.

"Як можна зменшити дефіцит, дотримуючись бюджетного правила? Тільки шляхом підвищення податків, тому що не залишилося майже ніяких можливостей для скорочення (видатків, – ред.), ні військових витрат, ні соціальних витрат", – пояснив співрозмовник агентства.

Зазначається, що ПДВ забезпечив 37% доходів федерального бюджету у 2024 році. За попередніми розрахунками, підвищення ставки до 22% може скоротити прогнозний дефіцит-2026 приблизно удвічі. Відповідні дії обґрунтовуються тим, що простору для скорочення видатків майже нема, а військові та соціальні витрати чіпати не планують.

Водночас Мінфін наполягає на збереженні бюджетного правила, що спрямовує надпланові нафтові доходи (таргет – $60 за барель) до резервного фонду. Ліквідність фонду складає близько 4 трлн руб., а у 2025 році планують використати 447 млрд руб.

Також зазначається, що економіка країни уже відчутно слабшає – зростання ВВП сповільнюється приблизно до 1% з 4,3% торік, інфляція перевищує 8%. Ключова ставка ЦБ РФ 17% – урядові запозичення коштують близько 13%, а витрати на відсотки у 2025 році очікуються на рівні до 2% ВВП.

Читайте також: Путіну бракує грошей: Російським компаніям масово донараховують податки

На цьому тлі голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна відстоює позицію того, що краще підвищувати податки, ніж розширювати дефіцит. В результаті це має дозволити підтримати подальше зниження ставки. Водночас Путін публічно закликав шукати доходи за рахунок продуктивності, а не нових податків.

Раніше повідомлялось, що близько 20% російських девелоперів опинилися на межі банкрутства через падіння продажів і дорогі кредити, а невдовзі їх частка може перевищити 30%.

бюджет (1897) падіння (68) рецесія (33) росія (15137) економіка (192)
Пишить про наш уряд,що він готує для латання дірок в бюджеті України,який вони розікрали,навіщо Українцям як будуть лотати дірки на сросії,хай вона згорить,досить нюхати дупи у інших,коли у самих при владі бездарі,мородери,брехуни,зрадники,нікчеми.
18.09.2025 14:25 Відповісти
Щось не видно відосиків Мосєйчук-Раєіськой на Аналє Ги+Ги про подорожчання В РАЗИ борщового набору імені ЗЕлідора, в порівнянні з "епохою зубожіння при Порошенку"... Ціни на м'ясо в Україні зросли у вересні 2025 року, зокрема, куряче філе подорожчало більш ніж на 39% порівняно з січнем того ж року, досягнувши в середньому 239,55 грн за кілограм за даними Мінфіну. Так само здорожчала свинина та яловичина. Ті, кому не подобалися "пів вареника" при попередниках тепер смокчуть "канєц епохі бєднасті" їхнього ЗЕленорилого підора.
18.09.2025 15:33 Відповісти

