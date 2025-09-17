Путіну бракує грошей: Російським компаніям масово донараховують податки

Російським компаніям масово донараховують податки, а частка виїзних перевірок місцевих податківців, які завершувалися без додаткових претензій до бізнесу, знизилася з 5% у першому півріччі 2022 року до 2,2% у 2025 році.

Водночас кількість податкових перевірок у першому півріччі поточного року зросла на 15%, повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що у Москві частка завершених "без донарахувань" перевірок впала з 6,75% до 2,56%. Водночас середній "чек" донарахувань оновив максимум за 7 років – 120,68 млн руб у Москві та 248,79 млн руб у Санкт-Петербурзі.

За даними російських податкових консультантів, інспектори ще до проведення перевірки формують коло порушень і пропонують добровільно доплатити гроші у бюджет, а відмова від цього призводить до проведення виїзної перевірки. Зростання сум донарахувань пояснюють перекваліфікацією угод і структур, а також фокусом російської податкової на великі компанії та масштабні операції.

Водночас зазначається, що посилення контролю відбувається на тлі рекордного розриву у фінансах. За 7 місяців 2025 дефіцит федерального бюджету досяг 4,9 трлн руб за плану 1,17 трлн руб на рік, регіональні бюджети сумарно в мінусі майже на 400 млрд руб за перше півріччя.

Раніше повідомлялось, що росіянам дедалі важче обслуговувати борги: майже 22% позичальників більше не можуть платити за кредитами, ще 18,5% витрачають на виплати понад 50% бюджету родини.