Новини Стан російської економіки
449 8

Криза посилюється: Кожен п’ятий росіянин не має грошей на виплати за кредитами

гаманець,гроші,дохід,зарплата,кредит,мікрокредит,фінанси

Росіянам дедалі важче обслуговувати борги: майже 22% позичальників більше не можуть платити за кредитами, ще 18,5% витрачають на виплати понад 50% бюджету родини.

Про це свідчить опитування Міжнародної конфедерації товариств споживачів (КонфОП), повідомляє The Moscow Times.

За даними російського проєкту Народний фронт "За права позичальників", 28% домогосподарств спрямовують на борги до 100% доходу, ще 22% близько 30–50%, 45% – до 30%. Окрема проблема це 6% позичальників, які мають 10+ кредитів і не мають офіційного стабільного заробітку, зауважують російські експерти.

Правило "здорового кредитування" передбачає, що виплати не мають перевищувати 30% доходу, але у значної частки росіян з кредитами це навантаження вищe. При цьому лише 13% боржників готові скористатися процедурою банкрутства, 55% про неї нічого не знають, ще 14% мають лише загальне уявлення.

Читайте також: Російська академія наук заявила про зупинку економічного зростання в країні

На цьому тлі ЦБ РФ повідомляє про поступове скорочення видач кредитів найризикованішим позичальникам. Так у другому кварталі 2025-го лише 6% іпотеки видали тим, хто спрямовує на борги понад 80% доходів, тоді як на піку у третьому кварталі 2023-го на них припадала майже половина видач. У споживчому кредитуванні у другому кварталі 2025 року на найбільш закредитованих припало 9% нових позик, що вже у чотири рази менше, ніж на піку у четвертому кварталі 2022-го.

Раніше повідомлялось, що російські магазини скоротили асортимент: у липні продуктів харчування поменшало на 2,3%, а непродовольчих товарів – на 1,8% порівняно аналогічним місяцем минулого року.

Автор: 

банкрутство (609) кредит (3419) кредитори (122) криза (135) росія (15125) економіка (190)
Ці "хороші" новини - насправді погані - бо кацапи потягнуться за грошенятами на фронт
показати весь коментар
17.09.2025 12:44 Відповісти
Купивши, на ці гроші, ЧОРНОГО МІШКА для себе!!
показати весь коментар
17.09.2025 12:45 Відповісти
По дороіз можуть покласти туди і українців, тому радіти насправді мало є чому.
показати весь коментар
17.09.2025 12:51 Відповісти
я, не зрозумів!
це гарна новина, чи погана?
це, потенційне м'ясо для штурмів!
то, ще раз: це гарна новина, чи погана?
показати весь коментар
17.09.2025 12:45 Відповісти
скоріше гарна. тих, кого душили кредити, вже давно підписалися.
не слід думати, шо всі боржники - це статевозрілі молоді здорові самці.
показати весь коментар
17.09.2025 12:47 Відповісти
Криза добре, але балістичні ракети краще!
показати весь коментар
17.09.2025 12:55 Відповісти
Тупо поміняли в заголовку слово "позичальник" на слово "росіянин" і отримали дешевий бульварний хайп. Майте якусь самоповагу, редакторе, якщо вже читачів не поважаєте.
показати весь коментар
17.09.2025 12:56 Відповісти
А про мене - най хоч один одного поріжуть на смужки
показати весь коментар
17.09.2025 12:56 Відповісти

