Криза посилюється: Кожен п’ятий росіянин не має грошей на виплати за кредитами
Росіянам дедалі важче обслуговувати борги: майже 22% позичальників більше не можуть платити за кредитами, ще 18,5% витрачають на виплати понад 50% бюджету родини.
Про це свідчить опитування Міжнародної конфедерації товариств споживачів (КонфОП), повідомляє The Moscow Times.
За даними російського проєкту Народний фронт "За права позичальників", 28% домогосподарств спрямовують на борги до 100% доходу, ще 22% близько 30–50%, 45% – до 30%. Окрема проблема це 6% позичальників, які мають 10+ кредитів і не мають офіційного стабільного заробітку, зауважують російські експерти.
Правило "здорового кредитування" передбачає, що виплати не мають перевищувати 30% доходу, але у значної частки росіян з кредитами це навантаження вищe. При цьому лише 13% боржників готові скористатися процедурою банкрутства, 55% про неї нічого не знають, ще 14% мають лише загальне уявлення.
На цьому тлі ЦБ РФ повідомляє про поступове скорочення видач кредитів найризикованішим позичальникам. Так у другому кварталі 2025-го лише 6% іпотеки видали тим, хто спрямовує на борги понад 80% доходів, тоді як на піку у третьому кварталі 2023-го на них припадала майже половина видач. У споживчому кредитуванні у другому кварталі 2025 року на найбільш закредитованих припало 9% нових позик, що вже у чотири рази менше, ніж на піку у четвертому кварталі 2022-го.
Раніше повідомлялось, що російські магазини скоротили асортимент: у липні продуктів харчування поменшало на 2,3%, а непродовольчих товарів – на 1,8% порівняно аналогічним місяцем минулого року.
це гарна новина, чи погана?
це, потенційне м'ясо для штурмів!
то, ще раз: це гарна новина, чи погана?
не слід думати, шо всі боржники - це статевозрілі молоді здорові самці.