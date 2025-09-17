БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 568 13

У Росії почали зникати товари з магазинів

У Росії почали зникати товари з магазинів

Російські магазини скоротили асортимент: у липні продуктів харчування поменшало на 2,3%, а непродовольчих товарів – на 1,8% порівняно аналогічним місяцем минулого року.

Найбільше падіння зафіксовано у сегментах алкогольних напоїв, дитячих товарів та засобів для догляду за особою – на 5,6%, 5,1% та 7,3% відповідно, пише The Moscow Times.

Учасники ринку пояснюють тенденцію зменшенням торгових площ магазинів через дорогу оренду та зміну споживчих звичок росіян, що змушує залишати на полицях лише найбільш затребувані позиції.

У російській мережі X5 Group повідомили, що з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України асортимент у їхніх магазинах у середньому скоротився на 15-20%. Влітку компанія почала переходити на невеликі формати магазинів: площа кожного становить близько 400 кв. м – утричі менше, ніж у звичайних супермаркетів мережі. До подібних заходів вдалася й мережа "Магніт", відкривши магазини формату ultra-convenience площею 100 кв. м.

Загалом на полицях магазинів у Росії залишають тільки найбільш популярні товари, а площі, що звільнилися, віддають під сервіси і суборенду. 

Читайте також: Путін розкритикував своїх міністрів через занадто різке уповільнення економіки

Росіяни дедалі більше економлять на товарах повсякденної необхідності через стрімке зростання цін, яке навіть за офіційними даними Росстату з початку повномасштабної війни проти України досягає 40%.

Так, 58% громадян свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше, 57% намагаються знайти аналоги у нижчих цінових категоріях, а майже половина (49%) обирають для покупок жорсткі дискаунтери.

Перед тим повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До того стало відомо, що за травень прострочена заборгованість росіян за кредитами збільшилася на 63,5 млрд руб. і вперше перевищила 1,51 трлн руб. ($19,35 млрд) на 1 червня. Від початку року прострочення зросло майже на 20% і тепер становить 4,4% портфеля.

Автор: 

інфляція (787) магазин (308) росія (15125) торгівля (975) ціни (3715)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Норм - 1млн загубились в Україні - 2 млн виїхали нах -для чого їм товари в рашці?
показати весь коментар
17.09.2025 09:09 Відповісти
+2
Та ні! От коли лишиться 2 відс.....
показати весь коментар
17.09.2025 09:11 Відповісти
+1
І машин менше купувати стали... Розпад імперії вже ось ось.
показати весь коментар
17.09.2025 09:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Норм - 1млн загубились в Україні - 2 млн виїхали нах -для чого їм товари в рашці?
показати весь коментар
17.09.2025 09:09 Відповісти
можна порадіти за кацапів але у нас не краще, крім того ворог знищує нашу складську логістику з товарами, нажаль ми так їм неробимо у віддповідь, ось тільки один епіцентр прозвітував про збитки на більш ніж млрд доларів..
показати весь коментар
17.09.2025 09:15 Відповісти
Та ні! От коли лишиться 2 відс.....
показати весь коментар
17.09.2025 09:11 Відповісти
так,до срср їм ще огого)
показати весь коментар
17.09.2025 09:17 Відповісти
Нічьо, вузькоокі допоможуть. Минулого разу штати травонули норм., а тепер ці володарі всесвіту (хоча самі горобців донедавна відловлювали)
показати весь коментар
17.09.2025 09:22 Відповісти
Та хай вони,ті товари та продукти взагалі пропадуть в магазинах болота.
Їм сонця не треба
Їм світить пуйло,
Їм хліба не треба,
Роботу давай!
показати весь коментар
17.09.2025 09:14 Відповісти
І машин менше купувати стали... Розпад імперії вже ось ось.
показати весь коментар
17.09.2025 09:16 Відповісти
Ось Трамп чуть - чуть підіпхне і рашка схлопнеться
показати весь коментар
17.09.2025 09:20 Відповісти
Китай забере Сибір, Україні дадуть ядерну бомбу. І ракету теж дадуть.
показати весь коментар
17.09.2025 09:23 Відповісти
то кацапи протверезіють ?
чи будуть готувати брагу з гамняшок в тирених унітазах
показати весь коментар
17.09.2025 09:20 Відповісти
все це куйня.Китай накидає рашистам все, що їм потрібно.
показати весь коментар
17.09.2025 09:22 Відповісти
От якби стали зникати магазини (разом з виробниками, складами і логістикой)... Але ж ми воюємо з канібалами по джентльменских правилах.
показати весь коментар
17.09.2025 09:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 