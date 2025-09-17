У Росії почали зникати товари з магазинів

Російські магазини скоротили асортимент: у липні продуктів харчування поменшало на 2,3%, а непродовольчих товарів – на 1,8% порівняно аналогічним місяцем минулого року.

Найбільше падіння зафіксовано у сегментах алкогольних напоїв, дитячих товарів та засобів для догляду за особою – на 5,6%, 5,1% та 7,3% відповідно, пише The Moscow Times.

Учасники ринку пояснюють тенденцію зменшенням торгових площ магазинів через дорогу оренду та зміну споживчих звичок росіян, що змушує залишати на полицях лише найбільш затребувані позиції.

У російській мережі X5 Group повідомили, що з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України асортимент у їхніх магазинах у середньому скоротився на 15-20%. Влітку компанія почала переходити на невеликі формати магазинів: площа кожного становить близько 400 кв. м – утричі менше, ніж у звичайних супермаркетів мережі. До подібних заходів вдалася й мережа "Магніт", відкривши магазини формату ultra-convenience площею 100 кв. м.

Загалом на полицях магазинів у Росії залишають тільки найбільш популярні товари, а площі, що звільнилися, віддають під сервіси і суборенду.

Росіяни дедалі більше економлять на товарах повсякденної необхідності через стрімке зростання цін, яке навіть за офіційними даними Росстату з початку повномасштабної війни проти України досягає 40%.

Так, 58% громадян свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше, 57% намагаються знайти аналоги у нижчих цінових категоріях, а майже половина (49%) обирають для покупок жорсткі дискаунтери.

Перед тим повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До того стало відомо, що за травень прострочена заборгованість росіян за кредитами збільшилася на 63,5 млрд руб. і вперше перевищила 1,51 трлн руб. ($19,35 млрд) на 1 червня. Від початку року прострочення зросло майже на 20% і тепер становить 4,4% портфеля.