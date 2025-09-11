БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росіяни почали масово економити на продуктах та одязі

Російські громадяни дедалі більше економлять на базових товарах повсякденної необхідності через стрімке зростання цін, яке, навіть за офіційними даними Росстату, з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України досягає 40%.

Про це пише The Moscow Times.

Кількість покупок одягу в січні-серпні 2025 року скоротилася на 8%. Через зниження попиту, за прогнозом Союзу торгових центрів РФ, великі fashion-рітейлери будуть змушені оптимізувати до 40% торгових площ.

Щоб заощадити на їжі, росіяни дедалі частіше ходять до жорстких дискаунтерів, які продають найдешевші товари з максимальними знижками. Виторг таких магазинів зріс на 27% рік до року – рекордно серед усіх продуктових рітейлерів.

Використання знижок та акцій стало найпопулярнішою формою економії – її використовують 68% споживачів. 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а майже половина (49%) обирають для покупок магазини низьких цін.

Також, щоб мінімізувати витрати на їжу та товари першої необхідності 46% росіян практикують скорочення частоти походів у магазини.

Економити почали навіть забезпечені росіяни – з доходом від 150 тис. руб. на місяць на одного члена сім'ї: зараз кожен другий із них обмежує себе в спонтанних покупках, хоча пів року тому таких було лише 22%.

Попит на техніку та електроніку обвалився цього року рекордно за 30 років: цього року продаж скоротився номінально в рублях, чого раніше не було. 

При цьому Росстат звітує про зростання доходів населення та реальних зарплат у РФ.

Раніше повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До того стало відомо, що за травень прострочена заборгованість росіян за кредитами збільшилася на 63,5 млрд руб. і вперше перевищила 1,51 трлн руб. ($19,35 млрд) на 1 червня. Від початку року прострочення зросло майже на 20% і тепер становить 4,4% портфеля.

бюджет (1884) інфляція (784) росія (15077) торгівля (973) облікова ставка (397) ціни (3706) економія (86)
Топ коментарі
+7
Нажаль, наш народ також у скрутному економічному становищі. Аврори і Копійочки разом з Євросекондхендом вже на кожній вулиці. А хотілося б щоб українці в Лє Сільпо в основному купували.
показати весь коментар
11.09.2025 09:25 Відповісти
+5
Мишкевич, ти ж, начебто, дебілом ніколи не виглядав. Чи просто дуркуєш? Наш, український народ. І наші рийся-копайся магазини з непотребом які відкрилися на кожній вулиці. Це значить що люди не взмозі купувати якість, а вимушені купувати цей мотлох бо він дешевий. Що не так?
показати весь коментар
11.09.2025 09:33 Відповісти
+4
Ще два-три тижні, і їм срака.
показати весь коментар
11.09.2025 09:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у кремлі великий ярмарок секондхенду
показати весь коментар
11.09.2025 09:04 Відповісти
широкий вибір потертих геронтократів, тільки органи поміняти і до 150 років протягнуть.
показати весь коментар
11.09.2025 09:15 Відповісти
Погано - бо путлєр скаже - на фронт - там вас накормлють і напоють і присплять
показати весь коментар
11.09.2025 09:05 Відповісти
є таке.
сарана пєрєльотная - від голодухи звичайний коник звіріє

.
показати весь коментар
11.09.2025 09:17 Відповісти
Будете носити пов"язки та стегнах та лапті.... Та НЕ ЗАБУВАЙТЕ МОЛИТИСЬ та ДЯКУВАТИ своєму фюрерові!!!
показати весь коментар
11.09.2025 09:07 Відповісти
І це тупе бидло вірить кривавому терористу в "велічі росії" і воно погоджуєтся що злочини які творят їхні варвари в Україні це все правельно ,щоб ви виздихали.
показати весь коментар
11.09.2025 09:09 Відповісти
найстрашніше, що це звичайний стан кацапа.
народився.
перетерпів.
подох.

максимум, голодний бунт:
розграбувати амбар з їжею.
напитися, нажертися від пуза.
протверезіти та в сибір на каторгу.
показати весь коментар
11.09.2025 09:11 Відповісти
хай би кацапи і китайці ВСІ повиздихали !

по даних китайської митної служби, імпорт рашки в китай за рік скоротився на 20%. Перед усім по традиційних товарах: вугілля, ліс, руда...
експорт китая в рашку впав на 16%.
причини - падіння виробництва в китаї та падіння купівельної спроможності раZZєянінов.

.
показати весь коментар
11.09.2025 09:13 Відповісти
О! Ще зовсім трохи лишилося - вже майже траву їдять.
показати весь коментар
11.09.2025 09:19 Відповісти
трава то вже буде стадія сарани рязанських десантників.

.
показати весь коментар
11.09.2025 09:23 Відповісти
свого часу пані Президент Даліне Грибоускайте сказала про кацапів:

"Їм для життя потрібні картопля, огірок і ще дещо..."

🥔 картоплю в Сибір возять з Монголії !!!! та китаю - через поганий насіннєвий матеріал
показати весь коментар
11.09.2025 09:21 Відповісти
Зайди в українські магазини. Там вже майже все польське. І картопля, і, навіть, український національний продукт.
показати весь коментар
11.09.2025 09:57 Відповісти
яка польська картопля по 23 грн. ?
всі овочі зараз - українські !

сезон, мілай !
а вина і сири, то да, краще брати імпортні.
показати весь коментар
11.09.2025 10:06 Відповісти
Ти бачив ту українську картоплю по 23 грн? То зайди в Сільпо, подивись. В селі свиням кращу дають. Імпортна по 33 ще більш-менш.
показати весь коментар
11.09.2025 10:15 Відповісти
Головне, щоб Сцарь до 150-ти років дотягнув!
показати весь коментар
11.09.2025 09:22 Відповісти
органи поміняють і проживе.
з головою проблема буде - Шаріковим залишиться, собака.

.
показати весь коментар
11.09.2025 09:25 Відповісти
Нажаль, наш народ також у скрутному економічному становищі. Аврори і Копійочки разом з Євросекондхендом вже на кожній вулиці. А хотілося б щоб українці в Лє Сільпо в основному купували.
показати весь коментар
11.09.2025 09:25 Відповісти
який наш народ?
які аврори, копійочки та євросекондхенд ?

миша, ти звідкіля, щур кацапський ?

.
показати весь коментар
11.09.2025 09:29 Відповісти
Мишкевич, ти ж, начебто, дебілом ніколи не виглядав. Чи просто дуркуєш? Наш, український народ. І наші рийся-копайся магазини з непотребом які відкрилися на кожній вулиці. Це значить що люди не взмозі купувати якість, а вимушені купувати цей мотлох бо він дешевий. Що не так?
показати весь коментар
11.09.2025 09:33 Відповісти
так, та копєєчка таки українська.
ніколи не звертав уваги на цей непотріб, хоча подібні крамнички китайського суперхламу є по всій Європі.

діє правило ринку:
"на кожен товар знайдеться свій покупець"

.
показати весь коментар
11.09.2025 10:10 Відповісти
Просто забагато стало таких ,,своїх,, покупців в Україні. А загалом, новина в стилі Арестовича. Як скоро кацапи загнуться.
показати весь коментар
11.09.2025 10:16 Відповісти
Ага. Тільки, чомусь, банкрутують і скорочують штати або взагалі закриваються заводи. Чому? А тому, що покупця не знайшлось на їхній товар...
показати весь коментар
11.09.2025 10:18 Відповісти
Ти розумієш що війна ,варварська орда знищила більше 50% промисловості ,як би не західна допомога то нічим було платити ні пеніонерам ,ні бюджетникам.
показати весь коментар
11.09.2025 10:23 Відповісти
НА ЖАЛЬ...
показати весь коментар
11.09.2025 10:46 Відповісти
Ще два-три тижні, і їм срака.
показати весь коментар
11.09.2025 09:30 Відповісти
Точно... Через чотири тижні розпад країни ворога, через п'ять тижнів парад... А реальність такова, що треба дбати про автономний обігрів і зарядні станції
показати весь коментар
11.09.2025 09:36 Відповісти
Це довготривалий, але невідворотний процес. Санкції працюють з 2014 року, і ось результат - на 8% менше купують одяг. А в 2045 чи 2055 вже може й розваляться й гуманітарку проситимуть.
показати весь коментар
11.09.2025 10:08 Відповісти
Новини пропаганда по графіку, але подивіться, як живуть свої люди і тварі, які вигрібають все з корита в останні часи
показати весь коментар
11.09.2025 10:14 Відповісти

