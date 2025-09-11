Росіяни почали масово економити на продуктах та одязі

Російські громадяни дедалі більше економлять на базових товарах повсякденної необхідності через стрімке зростання цін, яке, навіть за офіційними даними Росстату, з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України досягає 40%.

Про це пише The Moscow Times.

Кількість покупок одягу в січні-серпні 2025 року скоротилася на 8%. Через зниження попиту, за прогнозом Союзу торгових центрів РФ, великі fashion-рітейлери будуть змушені оптимізувати до 40% торгових площ.

Щоб заощадити на їжі, росіяни дедалі частіше ходять до жорстких дискаунтерів, які продають найдешевші товари з максимальними знижками. Виторг таких магазинів зріс на 27% рік до року – рекордно серед усіх продуктових рітейлерів.

Використання знижок та акцій стало найпопулярнішою формою економії – її використовують 68% споживачів. 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а майже половина (49%) обирають для покупок магазини низьких цін.

Також, щоб мінімізувати витрати на їжу та товари першої необхідності 46% росіян практикують скорочення частоти походів у магазини.

Економити почали навіть забезпечені росіяни – з доходом від 150 тис. руб. на місяць на одного члена сім'ї: зараз кожен другий із них обмежує себе в спонтанних покупках, хоча пів року тому таких було лише 22%.

Попит на техніку та електроніку обвалився цього року рекордно за 30 років: цього року продаж скоротився номінально в рублях, чого раніше не було.

При цьому Росстат звітує про зростання доходів населення та реальних зарплат у РФ.

Раніше повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До того стало відомо, що за травень прострочена заборгованість росіян за кредитами збільшилася на 63,5 млрд руб. і вперше перевищила 1,51 трлн руб. ($19,35 млрд) на 1 червня. Від початку року прострочення зросло майже на 20% і тепер становить 4,4% портфеля.