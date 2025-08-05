Росіяни почали вдвічі частіше просити в банків надати послаблення за кредитами. Банки відмовили 80% прохачів

Кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Центробанку РФ.

Також росіяни в квітні-червні в 2,2 раза частіше порівняно з минулий роком стали просити надати канікули зі споживчих кредитів (233,8 тис. позичальників). При цьому кількість звернень для реструктуризації боргу за власними програмами банків злетіла за цей період на 87%, до 1,5 млн.

Незважаючи на помітне зростання числа прохачів послаблень стосовно позик, викликане високою закредитованістю росіян, у другому кварталі банки відмовили 80% тим, хто звернувся.

За аналогічний період 2024 року частка позик, за якими банки відмовилися пом'якшити умови, була на позначці 69%.

Раніше ЦБ Росії повідомляв, що загалом у першій половині поточного року про реструктуризацію позик попросили 3 млн осіб, а з початку 2024 року російські кредитні організації отримали 7,1 млн таких звернень (загалом у країні до початку 2025 року борги перед банками та МФО мали 50,1 млн росіян).

За словами експертів на ринку, у громадян Росії "значно звузилися" можливості обслуговувати борги, зокрема, через зростання частки споживчих витрат у сімейному бюджеті та підвищення відсоткових ставок за кредитами, що призводить до збільшення витрат на обслуговування нових позик. Крім того, росіяни переоцінили свої можливості щодо обслуговування кредитів.

Росіяни за збереження тенденції в масовій відмові в реструктуризації кредитів можуть потрапити в "боргову кабалу", багато хто ризикує виявитися банкрутами.

Як повідомлялося, в опублікованому звіті Центробанку РФ "Про розвиток банківського сектора в червні" не виявилося інформації про розмір проблемних кредитів банків на кінець місяця.

До того стало відомо, що за травень прострочена заборгованість росіян за кредитами збільшилася на 63,5 млрд руб. і вперше перевищила 1,51 трлн руб. ($19,35 млрд) на 1 червня. Від початку року прострочення зросло майже на 20% і тепер становить 4,4% портфеля.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали.