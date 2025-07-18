Банк Росії не став розкривати дані про проблемні кредити після повідомлень про загрозу банківської кризи

В опублікованому звіті Центробанку РФ "Про розвиток банківського сектора в червні" не виявилося інформації про розмір проблемних кредитів банків на кінець місяця.

Про це пише The Moscow Times.

"Дані за червень з'являться після виходу цього матеріалу", – заявили в російському ЦБ і повторили дані зі звіту за травень: на 1 червня проблемні кредити компаній становили 3,3 трлн руб., або 4,1% портфеля, роздрібні – 2,1 трлн руб. (5,7%).

Напередодні агентство Bloomberg повідомило з посиланням на чиновників і документи, що ситуація з поганими боргами в Росії гірша, ніж показує офіційна статистика, а керівники найбільших банків обговорюють можливість звернення за держпідтримкою, якщо наступного року ситуація продовжить погіршуватися.

Наприкінці червня агентство повідомило, що офіційні дані не відображають усіх проблем у кредитних портфелях російських банків.

Голова ЦБ Росії Ельвіна Набіулліна це спростувала.

"Маючи всю повноту інформації щодо банків як орган банківського нагляду, цілком відповідально кажу, що побоювання щодо банківської кризи необґрунтовані", – заявила вона.

За її словами, банківська система Росії добре капіталізована, а збільшення частки проблемни кредитів незначне. Однак цифр у російському Центробанку не надали.

Як повідомлялося, керівники деяких найбільших російських банків приватно обговорювали можливість звернення за державною допомогою, якщо рівень проблемних кредитів у їхніх портфелях продовжуватиме погіршуватися протягом наступного року.

Перед тим голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф заявив, що проблеми в російській економіці, які виникли після різкого збільшення військових витрат, сплеску інфляції та підвищення ключової ставки Центробанку РФ, швидко вирішити не вдасться, а наступний, 2026 рік, також "обіцяє бути теж не найпростішим".

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.