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Новини
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Прострочена заборгованість росіян за кредитами вперше перевищила 1,5 трильйона рублів. Від початку року вона зросла на 20%

Прострочена заборгованість росіян за кредитами перевищила 1,5 трильйона рублів

За травень прострочена заборгованість росіян за кредитами збільшилася на 63,5 млрд руб. і вперше перевищила 1,51 трлн руб. ($19,35 млрд) на 1 червня. Від початку року прострочення зросло майже на 20% і тепер становить 4,4% портфеля.

Про це свідчать дані Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

Проблемних кредитів (найгірших, IV та V категорій якості) у росіян іще більше: 2,1 трлн руб., або 5,7% портфеля. На початку року їх було на 400 млрд руб. менше, а їхня частка становила 4,6%.

Як пояснюють у Центробанку РФ, "визрівають" кредити, видані під час буму 2023 року та першої половини 2024: видані тоді кредити поступово псуються, і оскільки кредитування населення перестало зростати, погані борги проявляються дедалі виразніше, їхня кількість у портфелях банків повільно, але збільшується.

Цьому частково сприяють заходи російського ЦБ щодо охолодження ринку. Щоб зупинити кредитний бум, він поступово посилював умови роздрібного кредитування: підвищував вимоги до резервування, а потім обмежив частку кредитів, які можна видавати людям із високим борговим навантаженням. 

Багатьох це позбавило можливості перекредитуватися. ЦБ Росії фіксує швидке зростання попиту на реструктуризацію роздрібних кредитів, після якої багато хто все одно не в змозі відновити платежі. До того ж банки, зіткнувшись із підвищенням вимог з боку Центробанку РФ та зростанням неплатежів із боку клієнтів, стали схвалювати менше заявок на кредити.

Частка прострочення в ризикованих, "карткових" кредитах становить 11,3%. Основне зростання поганих кредитів відбувається за рахунок незабезпечених споживчих позичок. За даними Центробанку РФ, частка таких кредитів із простроченням більше 90 днів на 1 квітня становила 10,5%, збільшившись за рік на 2,8 процентних пункти (п.п.). Тут ЦБ запровадив найжорсткіші обмеження, і портфель зменшується дев'ять місяців поспіль – із вересня 2024 року.

Зростає прострочення і за іпотекою, хоча залишається мінімальним – менше 1%.

Іпотека, за даними Центробанку РФ, становить понад половину (близько 56%) портфеля кредитів населенню, беззаставні споживчі кредити – приблизно третина (34%), з яких близько 14% – кредитні картки, ще майже 7% припадає на автокредити.

Погіршення якості кредитів змушує банки формувати з них більше резервів. Центробанк Росії називає "зростання відрахувань до резервів із початку року на тлі поступового визрівання роздрібного портфеля" основною причиною скорочення прибутку банків цього року.

Він бачить ризик, що при уповільненні зростання доходів населення якість роздрібного портфеля може погіршитися ще більше, і повернув боргове навантаження громадян до числа основних уразливостей фінансового сектора.

Раніше повідомлялося, що росіяни стали дедалі гірше платити за кредитними картками. Так, станом на 31 травня цього року платежі за 8,3 млн карток були прострочені на 90 днів і більше, а сукупна заборгованість за такими картами склала 575,9 млрд руб. ($7,32 млрд).

Наприкінці січня цього року стало відомо, що посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали.

Автор: 

заборгованість (177) кредит (3346) кредитні картки (118)


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Топ коментарі
+3
Да нехай ці АНДРОФАГИ ДРУГ ДРУГА СОЖРУТЬ .
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10.07.2025 10:52 Відповісти
+3
потенційні клієнти СВО....

.
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10.07.2025 10:56 Відповісти
+3
Дивіться на полях боїв в Україні продовження кацапського серіалу "В бой идут одни должники".
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10.07.2025 11:15 Відповісти
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Все нормально. Санкції тільки зміцнюють, іскандери санкцій не бояться
І взагалі радянський союз - країна велика і санкції не боїться
Ой, вибачте, останнє з минулого припадку победобЄсія
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10.07.2025 10:50 Відповісти
Да нехай ці АНДРОФАГИ ДРУГ ДРУГА СОЖРУТЬ .
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10.07.2025 10:52 Відповісти
И чему тут радоваться,больше мяса в долгах подпишет там контракт на войну.
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10.07.2025 10:53 Відповісти
Ну підпише , то утилізуються. Це лише прискорить колапс економіки
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10.07.2025 10:55 Відповісти
чим злиденніше населення,тим легше його відправляти на війну

в ЗСУ не Іллі Муромці воюють, а звичайні люди.
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10.07.2025 11:00 Відповісти
Артемчику ти софієюмарією тут економіці не дасте колапсувати🤣🤣🤣
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10.07.2025 11:01 Відповісти
Та дурачки радіють всьому шо не скажуть,,,не так звичайно(зі слів цих ржунів) як ржали ті 73%
А ні шо озирнутись кругом себе
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10.07.2025 11:00 Відповісти
потенційні клієнти СВО....

.
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10.07.2025 10:56 Відповісти
Кредити треба віддавати, тож у пуйла моб ресурсу до хєра і більше
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10.07.2025 11:00 Відповісти
Навіщо мені знати яка у скота заборгованість?
Мені цікаво знати яка заборгованість в Німеччині, Пльші і взагалі у наших союзників. Адже уе прямо впливає на обороноздатність України
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10.07.2025 11:02 Відповісти
Дивіться на полях боїв в Україні продовження кацапського серіалу "В бой идут одни должники".
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10.07.2025 11:15 Відповісти
В долг взял, випіл, на войну. Романтіка!
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10.07.2025 11:28 Відповісти
Чого це тут стали так сильно перейматися рузьгими: то їхніми банківськими проблемами, то картопля у них не вродила, то ноги пріють...
Шозанах?
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10.07.2025 11:20 Відповісти

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