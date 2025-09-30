Росія планує витратити майже $480 мільярдів на армію та озброєння у 2026-2028 роках

Росія планує спрямувати ще 39,543 трлн руб на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028, що відповідає близько $477 млрд.

Після стрибка останніх років оборонні видатки залишаться на рекордно високих рівнях, попри погіршення доходної бази бюджету, повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що у 2026 оборонний бюджет становитиме 12,93 трлн руб - це на 20% вище за 2024 (10,8 трлн), майже вдвічі більше, ніж у 2023 (6,8 трлн), і у 3,6 раза більше довоєнного 2021 (3,5 трлн).

У 2027 видатки зростуть до 13,565 трлн руб, у 2028 - 13,048 трлн руб. Частка оборони у видатках складе близько 30% у 2026, 29% у 2027 і 26% у 2028.

Сумарні витрати на армію та ВПК у 2026 перевищать соціальне забезпечення у 1,8 раза (7,1 трлн руб), у 2,6 раза - підтримку національної економіки (4,7 трлн руб) і більш ніж у 7 разів - фінансування охорони здоров’я (1,8 трлн руб) та освіти (1,7 трлн руб). Таким чином пріоритет мілітаризації економіки зберігається.

Із 2026 майже весь військовий бюджет буде засекречено - закриті статті сягнуть 84%. Загалом у бюджеті-2026 приховано 28,8% видатків, або 12,7 трлн руб, тоді як у 2025 закритими були 31,5% (13,1 трлн руб), що вказує на подальше зменшення прозорості витрати влади.

Читайте також: Російський нафтовий сектор деградує: Видобуток може впасти щонайменше на 10% до кінця десятиліття, – WSJ

Поряд з цим, доходи бюджету, навпаки, погіршуються. Нафтогазові надходження у 2025 впали на 22% і у проекті бюджету не демонструють суттєвого відновлення - 8,6 трлн руб у 2025 проти 8,9 трлн у 2026. Дефіцит федерального бюджету у 2025 перевищить антирекорд пандемії - 5,74 трлн руб, а у 2026-2028 становитиме сукупно ще 10,47 трлн руб.

Навіть у разі завершення війни РФ навряд чи швидко скоротить оборонні витрати, вважають аналітики.

"Широке протистояння між Москвою і Заходом, скоріш за все, збережеться", - оцінює Bloomberg Economics.

За прогнозами Oxford Economics, виробництво озброєнь можуть частково орієнтувати на експорт, що додатково підтримуватиме високі оборонні видатки.

Раніше повідомлялось, що заплановані витрати Росії на оборону в 2026 році збільшилися ще на 325 млрд руб.

Так, російська влада збирається витратити наступного року на розділ "Національна оборона" 12,93 трлн руб., хоча в попередніх матеріалах Мінфіну РФ минулого тижня стояла цифра в 12,61 трлн руб.