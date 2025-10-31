Россияне понимают, что проигрывают Купянск, поэтому сосредоточились на Покровске, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне сосредоточились на оккупации Покровска, поскольку на других направлениях им ничего не удается.

Об этом глава государства заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Идет серьезная битва за Покровск. Им (оккупантам. - Ред.) поставили задачу - взять этот Покровск. Потому что они не смогли взять Сумы, не смогли взять Купянск. Они понимают, что Купянск проигрывают, все, идет вычистка. Также непросто, но все уже понятно", - отметил он.

По словам президента, Силы обороны на Купянском направлении вышли к реке и блокировали оккупантов.

"Понятно, что это они проигрывают, это они проиграли. Доброполье абсолютно понятно, Запорожье понятно, они будут бороться за это (Покровск. - Ред.)", - добавил глава государства.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Читайте: Путин поручил допустить западные и украинские СМИ "в районы блокирования ВСУ" в Покровске и Купянске