РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10385 посетителей онлайн
Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении Бои на Купянском направлении
975 7

Россияне понимают, что проигрывают Купянск, поэтому сосредоточились на Покровске, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне сосредоточились на оккупации Покровска, поскольку на других направлениях им ничего не удается.

Об этом глава государства заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Идет серьезная битва за Покровск. Им (оккупантам. - Ред.) поставили задачу - взять этот Покровск. Потому что они не смогли взять Сумы, не смогли взять Купянск. Они понимают, что Купянск проигрывают, все, идет вычистка. Также непросто, но все уже понятно", - отметил он.

По словам президента, Силы обороны на Купянском направлении вышли к реке и блокировали оккупантов.

"Понятно, что это они проигрывают, это они проиграли. Доброполье абсолютно понятно, Запорожье понятно, они будут бороться за это (Покровск. - Ред.)", - добавил глава государства.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Читайте: Путин поручил допустить западные и украинские СМИ "в районы блокирования ВСУ" в Покровске и Купянске

Автор: 

Зеленский Владимир (22446) боевые действия (5063) Харьковская область (1798) Купянский район (481) Купянск (811)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Генератор випадкових слів ...
показать весь комментарий
31.10.2025 14:28 Ответить
Властітєль дум...
показать весь комментарий
31.10.2025 14:35 Ответить
і сенсів
показать весь комментарий
31.10.2025 14:57 Ответить
Шо воно несе... Іпанута макака.
Скажіть є тут хтось ще проти виборів під час війни - чи готові далі терпіти це чмо без нарікань?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:37 Ответить
хоче трампа перевершити
показать весь комментарий
31.10.2025 15:00 Ответить
Прибити б йому язик до столу 200-ми цвяхами і знизу позагинать.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:00 Ответить
Апсалютна зрозуміло. Навіть питань ніяких нема. Повна перемога! Чергова беззаговорочна. Заманити їх в Куп'янськ і там їх знищіти. Усі 150 млн. Це увійде в анали
показать весь комментарий
31.10.2025 15:02 Ответить
 
 