Війська РФ активізували використання броньованої техніки на Покровському напрямку, - 117 ОВМБр

Наразі війська РФ стали частіше використовувати броньовану техніку для наступальних дій на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 117 ОВМБр Олександр Вовк.

За останній місяць на Покровському напрямку почастішали випадки, коли ворог почав більше застосовувати колони броньованої техніки на наступу. Були випадки, коли вони просувались колонами до 10 одиниць техніки. Зокрема, танки, БМП та МТ-ЛБ. Таким чином, ймовірно, вони намагаються до якогось періоду просуватись, адже, з часом шляхи будуть ускладнені через погіршення погодних умов. Тобто, зараз їхня задача максимум - просуватись за будь-яку ціну", - розповів Вовк.

Військовослужбовець також наголосив, що ворог обережно діє, коли погода ясна, адже, українські дрони відразу їх виявляють і знищують.

"Варто відзначити, що техніку вони застосовують навіть, коли йде невеликий дощ. Втім, коли погода ясна, то вже менше використовують техніку. Адже, за таких умов наші дрони швидко їх виявляють і знищують", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

