Войска РФ активизировали использование бронированной техники на Покровском направлении, - 117-я ОВМБр

В настоящее время войска РФ стали чаще использовать бронированную технику для наступательных действий на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал штаб-сержант 3-й категории отделения коммуникаций 117-й ОВМБр Александр Вовк.

За последний месяц на Покровском направлении участились случаи, когда враг начал больше применять колонны бронированной техники в наступлении. Были случаи, когда они продвигались колоннами до 10 единиц техники. В частности, танки, БМП и МТ-ЛБ. Таким образом, вероятно, они пытаются до какого-то периода продвигаться, ведь со временем пути будут затруднены из-за ухудшения погодных условий. То есть, сейчас их задача максимум - продвигаться любой ценой", - рассказал Вовк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы ГУР, вероятно, начали контрнаступательную операцию возле Покровска, - The Economist. ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащий также подчеркнул, что враг осторожно действует, когда погода ясная, ведь украинские дроны сразу их обнаруживают и уничтожают.

"Стоит отметить, что технику они применяют даже при небольшом дожде. Впрочем, когда погода ясная, то уже меньше используют технику. Ведь в таких условиях наши дроны быстро их обнаруживают и уничтожают", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Покровске сложная. РФ сосредоточила 170 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО