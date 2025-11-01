УКР
Покращено тактичні позиції в кількох кварталах Покровська та збільшено кількість штурмових груп, - 7 корпус ДШВ

Про ситуацію в Покровську станом на 15:00 01 листопада 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Обстановка в Покровську залишається складною та динамічною.

ЗСУ покращили тактичне положення

У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста.

Збільшуємо кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу.

Одночасно українські військові працюють над рішеннями щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням.

"Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську – поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян", - повідомили військові.

Дані про ліквідацію окупантів

Загалом у жовтні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 1320 росіян, ще 646 – "вийшли з ладу".

Нарощуємо можливості для протидії дронам-камікадзе. Лише за останню добу Сили оборони збили 5 "Шахедів" та 1 "Герань".

Успішне безпарашутне десантування

Сили оборони провели успішне безпарашутне десантування в районі Покровська.

Це була складна операція, що вимагала синхронних дій різних ланок Сил оборони. В умовах безпосередньої загрози з боку ворога потрібно було створити всі умови для безпечності прольоту борту та висадки особового складу.

Для успішного виконання завдання у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ були задіяні, зокрема, підрозділи ППО, РЕБ, РЕР та БпС.

армія рф (19289) Донецька область (9993) Десантно-штурмові війська ДШВ (254) Покровськ (902) Покровський район (1180)
+16
134 прсмотра и ни одного пожелания удачи в бою... Воины, с вами вся Украина, тримайтеся та пермвгайте!!!
01.11.2025 18:24 Відповісти
+3
Гоніть кідарів до самого ростова. Слава ЗСУ!
01.11.2025 18:39 Відповісти
+2
Зрі в корєнь))) Якби не дебіли, що припхалися в 2019 на дільниці і не вибрали б ото непорозуміння - і війни б такої жахливої не було!
01.11.2025 19:08 Відповісти
Не всі мають можливість писати.
01.11.2025 19:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cOk3mttQDJk

Важкі втрати ворога - підірвані три колони , Покровськ . відео . сьогодні
Слава воїнам-героям
01.11.2025 19:33 Відповісти
Буданову Героя !
01.11.2025 18:26 Відповісти
01.11.2025 19:06 Відповісти
Догуя туди в Покровськ кацапів набилося і тепер така заруба
01.11.2025 18:38 Відповісти
Це називається інфільтрація трапилася.
01.11.2025 18:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=evf4lN5iXSA&t=2272s

Добра антирашстська пропоагдистська робота Портінкова на руззькам - про Покроськ та інші вийібони хйла
01.11.2025 19:54 Відповісти
Якби наше керівництво дбало за армію,цього би небуло.Мільон дронів,довгі нептуни і фламінгло так на фоонті і не дочеекалися,зате пиляння бабла,хоч відбавляй.
01.11.2025 19:04 Відповісти
Всі адекватні моляться за наших Героїв і бажають удачі в боях і не тільки сьогодні, а вже 1347й день!
01.11.2025 19:10 Відповісти
Слава ЗСУ! Ганьба верховному ішаку!
01.11.2025 19:26 Відповісти
 
 