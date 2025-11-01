Покращено тактичні позиції в кількох кварталах Покровська та збільшено кількість штурмових груп, - 7 корпус ДШВ
Про ситуацію в Покровську станом на 15:00 01 листопада
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ.
Обстановка в Покровську залишається складною та динамічною.
ЗСУ покращили тактичне положення
У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста.
Збільшуємо кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу.
Одночасно українські військові працюють над рішеннями щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням.
"Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську – поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян", - повідомили військові.
Дані про ліквідацію окупантів
Загалом у жовтні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 1320 росіян, ще 646 – "вийшли з ладу".
Нарощуємо можливості для протидії дронам-камікадзе. Лише за останню добу Сили оборони збили 5 "Шахедів" та 1 "Герань".
Успішне безпарашутне десантування
Сили оборони провели успішне безпарашутне десантування в районі Покровська.
Це була складна операція, що вимагала синхронних дій різних ланок Сил оборони. В умовах безпосередньої загрози з боку ворога потрібно було створити всі умови для безпечності прольоту борту та висадки особового складу.
Для успішного виконання завдання у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ були задіяні, зокрема, підрозділи ППО, РЕБ, РЕР та БпС.
