Улучшены тактические позиции в нескольких кварталах Покровска и увеличено количество штурмовых групп, - 7-й корпус ДШВ
О ситуации в Покровске по состоянию на 15:00 1 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск.
Обстановка в Покровске остается сложной и динамичной.
ВСУ улучшили тактическое положение
Вследствие успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города.
Увеличиваем количество штурмовых групп в Покровске, используя диверсифицированные способы перемещения личного состава.
Одновременно украинские военные работают над решениями по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием.
"Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске – постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян", – сообщили военные.
Данные о ликвидации оккупантов
Всего в октябре в зоне ответственности 7-го корпуса БР ДШВ украинские воины ликвидировали 1320 россиян, еще 646 – "вышли из строя".
Наращиваем возможности для противодействия дронам-камикадзе. Только за последние сутки Силы обороны сбили 5 "Шахедов" и 1 "Герань".
Успешное безпарашютное десантирование
Силы обороны провели успешное беспарашютное десантирование в районе Покровска.
Это была сложная операция, требующая синхронных действий различных звеньев Сил обороны. В условиях непосредственной угрозы со стороны врага нужно было создать все условия для безопасного пролета борта и высадки личного состава.
Для успешного выполнения задачи в зоне ответственности 7 корпуса БР ДШВ были задействованы, в частности, подразделения ПВО, РЭБ, РЭР и БпС.
