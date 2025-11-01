РУС
Улучшены тактические позиции в нескольких кварталах Покровска и увеличено количество штурмовых групп, - 7-й корпус ДШВ

О ситуации в Покровске по состоянию на 15:00 1 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

Обстановка в Покровске остается сложной и динамичной.

ВСУ улучшили тактическое положение

Вследствие успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города.

Увеличиваем количество штурмовых групп в Покровске, используя диверсифицированные способы перемещения личного состава.

Одновременно украинские военные работают над решениями по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием.

"Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске – постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян", – сообщили военные.

Данные о ликвидации оккупантов

Всего в октябре в зоне ответственности 7-го корпуса БР ДШВ украинские воины ликвидировали 1320 россиян, еще 646 – "вышли из строя".

Наращиваем возможности для противодействия дронам-камикадзе. Только за последние сутки Силы обороны сбили 5 "Шахедов" и 1 "Герань".

Успешное безпарашютное десантирование

Силы обороны провели успешное беспарашютное десантирование в районе Покровска.

Это была сложная операция, требующая синхронных действий различных звеньев Сил обороны. В условиях непосредственной угрозы со стороны врага нужно было создать все условия для безопасного пролета борта и высадки личного состава.

Для успешного выполнения задачи в зоне ответственности 7 корпуса БР ДШВ были задействованы, в частности, подразделения ПВО, РЭБ, РЭР и БпС.

армия РФ (21128) Донецкая область (11148) Десантно-штурмовые войска (249) Покровск (872) Покровский район (1165)
134 прсмотра и ни одного пожелания удачи в бою... Воины, с вами вся Украина, тримайтеся та пермвгайте!!!
01.11.2025 18:24 Ответить
Не всі мають можливість писати.
01.11.2025 19:05 Ответить
Буданову Героя !
01.11.2025 18:26 Ответить
01.11.2025 19:06 Ответить
Догуя туди в Покровськ кацапів набилося і тепер така заруба
01.11.2025 18:38 Ответить
Це називається інфільтрація трапилася.
01.11.2025 18:47 Ответить
Гоніть кідарів до самого ростова. Слава ЗСУ!
01.11.2025 18:39 Ответить
Якби наше керівництво дбало за армію,цього би небуло.Мільон дронів,довгі нептуни і фламінгло так на фоонті і не дочеекалися,зате пиляння бабла,хоч відбавляй.
01.11.2025 19:04 Ответить
Зрі в корєнь))) Якби не дебіли, що припхалися в 2019 на дільниці і не вибрали б ото непорозуміння - і війни б такої жахливої не було!
01.11.2025 19:08 Ответить
Всі адекватні моляться за наших Героїв і бажають удачі в боях і не тільки сьогодні, а вже 1347й день!
01.11.2025 19:10 Ответить
 
 