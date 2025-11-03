РУС
Враг продвинулся вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвигаются вблизи Покровска Донецкой области и Привольного Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Покровска (Донецкая обл.) и Привольного (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.

карта DeepState
Фото: DeepState
карта DeepState
Фото: DeepState

Ситуация в Покровске

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
  • В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
  • Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.

Читайте также: Покровско-Мирноградская агломерация в полуосаде с фактически перерезанной логистикой и отсутствием контроля над 50% Покровска, - офицер Мельник

Нє-нє-нє. Це все ІПСО.

Вірте найголовнішому целителю, визволителю, літако-добувачу, ракето-будівнику ЗЄ та його клевретам у ГШ.
показать весь комментарий
03.11.2025 00:44 Ответить
+9
Сирський вчора нараду провів з командирами на покровському напрямку.
Сказав, що все під контролем і Покровськ буде укріплений і новими підрозділами і технікою.
Після цього, як бачимо по карті, рашисти прискорили своє просування і захоплення Покровська.
Невже сирському не соромно за свою брехню?
У нього хоч залишки совісті залишилися?
показать весь комментарий
03.11.2025 01:08 Ответить
+7
А що кажуть на марафоні? Я запитую, бо з 2019 року після виборів не вмикаю телевізор. Мабуть там ми вже перемагаємо?
показать весь комментарий
03.11.2025 04:16 Ответить
Прилетит вдруг буданга
В голубом вертольоте
И безплатно покажет кино....

03.11.2025 01:02 Ответить
Совесть? Откуда в ж..пе алмазы.
показать весь комментарий
03.11.2025 01:44 Ответить
Головне !!! наскільки (не)вдало героїчні воїни - специ того ж Буданова справилися з виводом військ воїнів- захисників, доведених до майже оточення у мішку, щоб вивести їх живими? герої й ті й інші а от ті , хто ними тягнув ситуацію ДО ЦЬОГО? Знаючи що рано чи пізно це треба буде робити - як казали й кажуть інші військові спеціалісти?
показать весь комментарий
03.11.2025 01:37 Ответить

і все життя, якщо пощастить, тебе будуть возити у візочку..
показать весь комментарий
03.11.2025 02:10 Ответить
буде друга фаза війни - переломна. Зараз кацапи просуваються лише невеликими населеними напівпустими ділянками, а ось коли доберуться на артилерійські постріли до мегаполісів, то тоді у бій вступлять диванні війська яких в Україні мільйони. Тоді вже прийдеться реально мститися кацапні за розбиті домівки та загиблих рідних. А не воювати на Цензорі Ютубі Такі реалії всіх війн - бажання вижити.
показать весь комментарий
03.11.2025 02:20 Ответить
Насмішив. Хто буде мститись? Диванні війська тільки в коментах на Цензорі такі бойові та непримиренні. В реальності ж вони частина втечуть західніше, хто залишиться - поміняють паспорти та переоформлять пенсію з гривень на рублі. І будуть далі геройствувати в коментарях, тільки вже не на Цензорі, а на русвєснє.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:59 Ответить
Та то був сарказм. Він каже, що саме на часі ставати до війська, поки хоч не наблизилися до великих міст.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:36 Ответить
03.11.2025 02:25 Ответить
Такая же херня была на курщине,пока не пришлось стебываться по кущам пешком,неся на себе раненых.
показать весь комментарий
03.11.2025 03:06 Ответить
Ті, що дивляться марахвон, тут пишуть, що рашка вже всьо. Максимум 2 - 3 місяці ще протягне і кирдик. Перелякане куйло забилось в бункері в куток, повзає на колінах і слізно випрошує переговорів на будь-яких умовах.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:04 Ответить
за 4 роки вони навіть донбалугандон не захопили....
показать весь комментарий
03.11.2025 08:25 Ответить
І?
показать весь комментарий
03.11.2025 08:29 Ответить
Бо вони замість тієї частки лугдона захопили частину Запорізької та інших областей. Ну такий собі розмін.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:38 Ответить
Американці Багдад захопили не за 3 дні як ***** но менше місяця...а з такими темпапи як воює ***** перша армія світу нам потрібно просто перечекати його кончину
показать весь комментарий
03.11.2025 08:52 Ответить
Звісно, ти перечекаєш, сидячи у Львові на дивані. А скільки тих, хто є і ще будуть в окопах, не дочекаються? І що від України залишиться до того часу? Тобі, звісно, похрін. В разі чого здриснеш іще західніше.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:34 Ответить
Тільки за вчора в Дніпропетровській втратили 2 села. На марахвоні це, чомусь, сором"язливо замовчується.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:36 Ответить
Зеленський: На Покровському напрямку є результати у знищенні окупантів Джерело: https://censor.net/ua/n3582936

так от про які результати казала шмаркля
показать весь комментарий
03.11.2025 07:19 Ответить
Чергова "хотєлка" мохнатого ішака зазнала фіаско, а країна безглуздо втратила тисячі Героїв з територіями. Геть мудака!
показать весь комментарий
03.11.2025 07:39 Ответить
якщо в 100000 покровську немає кому захищати то така доля покровська,... і тепер будуть нападати вже мобілізованими в чужу армію
показать весь комментарий
03.11.2025 08:27 Ответить
Це було б справедливо 100 років тому: стотисячний Покровськ весь би вийшов на захист рідного міста, з держаками від лопат. А куди їм зараз виходити проти КАБів та іскандерів? Хоч мільйон виходьте.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:40 Ответить
можна не тільки лопатою а й ножиком пирнути того хто іскандер виготовляє
показать весь комментарий
03.11.2025 09:16 Ответить
Побільше садити квітів на клумбах, ремонтувати державні установи і піднімати зарплати суддям і депутатам і все буде ок
показать весь комментарий
03.11.2025 08:42 Ответить
Недаремно ***** журналістів запрошував(Чи даремно?((
показать весь комментарий
03.11.2025 08:51 Ответить
 
 