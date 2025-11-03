5 330 33
Враг продвинулся вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики продвигаются вблизи Покровска Донецкой области и Привольного Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Покровска (Донецкая обл.) и Привольного (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.
Ситуация в Покровске
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
- В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
- Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.
