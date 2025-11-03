УКР
Ворог просунувся поблизу Покровська на Донеччині та Привільного на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники мають просування поблизу Покровська Донецької області та Привільного Запорізької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Покровська (Донецька обл.) та Привільного (Запорізька обл.)", - сказано в повідомленні.

мапа DeepState
Фото: DeepState
мапа DeepState
Фото: DeepState

Ситуація в Покровську

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
  • У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
  • Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.

Читайте також: Покровсько-Мирнограська агломерація в напівоточенні з фактично перерізаною логістикою і відсутністю контролю над 50% Покровська, - офіцер Мельник

Запорізька область (4262) Донецька область (10004) Покровськ (909) Покровський район (1189) Пологівський район (205) Привільне (1) DeepState (329)
+9
Нє-нє-нє. Це все ІПСО.

Вірте найголовнішому целителю, визволителю, літако-добувачу, ракето-будівнику ЗЄ та його клевретам у ГШ.
03.11.2025 00:44 Відповісти
+3
Прилетит вдруг буданга
В голубом вертольоте
И безплатно покажет кино....

.
03.11.2025 01:02 Відповісти
+1
Сирський вчора нараду провів з командирами на покровському напрямку.
Сказав, що все під контролем і Покровськ буде укріплений і новими підрозділами і технікою.
Після цього, як бачимо по карті, рашисти прискорили своє просування і захоплення Покровська.
Невже сирському не соромно за свою брехню?
У нього хоч залишки совісті залишилися?
03.11.2025 01:08 Відповісти
Ношение бороды с побритыми усами символизирует ДЖИХАД геноцид украинского народа! Если барадачи без усов не нужны фронту, значит нужно гасить их в тылу пока они всех украинцев не перебили!
03.11.2025 02:12 Відповісти
Совесть? Откуда в ж..пе алмазы.
03.11.2025 01:44 Відповісти
Головне !!! наскільки (не)вдало героїчні воїни - специ того ж Буданова справилися з виводом військ воїнів- захисників, доведених до майже оточення у мішку, щоб вивести їх живими? герої й ті й інші а от ті , хто ними тягнув ситуацію ДО ЦЬОГО? Знаючи що рано чи пізно це треба буде робити - як казали й кажуть інші військові спеціалісти?
03.11.2025 01:37 Відповісти

і все життя, якщо пощастить, тебе будуть возити у візочку..
03.11.2025 02:10 Відповісти
буде друга фаза війни - переломна. Зараз кацапи просуваються лише невеликими населеними напівпустими ділянками, а ось коли доберуться на артилерійські постріли до мегаполісів, то тоді у бій вступлять диванні війська яких в Україні мільйони. Тоді вже прийдеться реально мститися кацапні за розбиті домівки та загиблих рідних. А не воювати на Цензорі Ютубі Такі реалії всіх війн - бажання вижити.
03.11.2025 02:20 Відповісти
03.11.2025 02:25 Відповісти
 
 