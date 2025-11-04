РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
Захват Покровска и Константиновки откроет путь армии РФ к наступлению на Краматорск и Славянск, - The Independent

Захват Покровска может открыть РФ путь к Краматорску и Славянску

Если Россия захватит Покровск и Константиновку, это будет самое важное территориальное достижение российской армии в Украине с момента захвата Авдеевки в начале 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Independent.

Некоторые западные военные аналитики, в частности - старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли, считают, что захват Покровска станет для России важной тактической победой - особенно если это произойдет до конца 2025 года. Это также даст ей платформу для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области - Краматорску и Славянску. В то же время, по его словам, даже в случае взятия города россиянам придется проделать значительную работу, чтобы оккупировать остальную часть Донецкой области.

По оценкам издания, Украина в настоящее время контролирует около 10% территории Донецкой области - примерно 5 000 км² на западе области.

Россия пытается захватить Покровск уже более года. В отличие от масштабных штурмов, подобных битве за Бахмут, в этом случае противник применяет постепенную тактику "клещевого движения", стремясь окружить город и перерезать линии снабжения сил обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Покровске, возле Карповки и Казацкого в Донецкой и Харьковской областях, - DeepState. КАРТЫ

Как отмечает The Independent, тактика заключалась в том, что оккупанты отправляют небольшие подразделения и беспилотники, чтобы нарушить логистику и посеять хаос в тылу, прежде чем отправить более крупные подкрепления, пишет издание.

Какова ситуация в Покровске?

  • Российские оккупанты, которым удалось пробраться в городскую застройку Покровска, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты, сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В некоторых районах города оккупанты начали занимать оборону.
  • По данным аналитиков DeepState, за последнее время враг имеет продвижение в Покровске.
  • Офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник накануне сообщил, что Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перерезанной логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Покровске плачевная. Нужно думать об отводе бригад на лучшие позиции, пока враг не сомкнул кольцо, - волонтер Толмачева

Автор: 

Донецкая область (11182) Покровск (885) Краматорский район (811) Покровский район (1188) Константиновка (1960)
Жахливий світ уйопків який займається лише тим, що спостерігає як фашитська росія знищує Україну і світовий порядок. Жалюнідні тварини.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:59 Ответить
Не хочите про уйопків в середені України розповісти,які " керують" Україною і не менш чим сросія знищує Україну з середини,допомогаючі сросіякам знищувати Україну із зовні,чи вам лячно про своїх уйопків писати?
показать весь комментарий
04.11.2025 13:12 Ответить
Аналітики, це всім і так ясно із 2023 року, як куди і де просуваються війська. а робити на цьому піар, можуть тільки заокеанські мудаки.
показать весь комментарий
04.11.2025 13:00 Ответить
Без таких потужних ікспердів ми б і не знали, що єдиними неокупованими великими містами в Донецькій області залишились Слов'янськ і Краматорськ.
показать весь комментарий
04.11.2025 13:08 Ответить
там між Констахой і Кондратьєевкою (Алексієво-Дружкова), треба пролізти. і там є Кривий Торцеь (річка), туди нарядчи полізуть, там траса на горі до донецька, ото буде атака.
показать весь комментарий
04.11.2025 13:16 Ответить
а ще за новосьолівкою є там великий ставок, сподіваюсь що там кацапи хоч трохи потонуть
показать весь комментарий
04.11.2025 13:18 Ответить
Это пишут для местных аборигенов, которые про Украину слышат разве что по телевизору раз в месяц в перерывах между сериалами нетфликса. Не судите их строго. Что примерно как для нас война с Сирии или Судане.
показать весь комментарий
04.11.2025 13:34 Ответить
Ну так найвеличніші командири в лиці сирка і кокса, керують операціями.
показать весь комментарий
04.11.2025 13:35 Ответить
 
 