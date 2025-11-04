Захват Покровска и Константиновки откроет путь армии РФ к наступлению на Краматорск и Славянск, - The Independent

Если Россия захватит Покровск и Константиновку, это будет самое важное территориальное достижение российской армии в Украине с момента захвата Авдеевки в начале 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Independent.

Некоторые западные военные аналитики, в частности - старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли, считают, что захват Покровска станет для России важной тактической победой - особенно если это произойдет до конца 2025 года. Это также даст ей платформу для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области - Краматорску и Славянску. В то же время, по его словам, даже в случае взятия города россиянам придется проделать значительную работу, чтобы оккупировать остальную часть Донецкой области.

По оценкам издания, Украина в настоящее время контролирует около 10% территории Донецкой области - примерно 5 000 км² на западе области.

Россия пытается захватить Покровск уже более года. В отличие от масштабных штурмов, подобных битве за Бахмут, в этом случае противник применяет постепенную тактику "клещевого движения", стремясь окружить город и перерезать линии снабжения сил обороны.

Как отмечает The Independent, тактика заключалась в том, что оккупанты отправляют небольшие подразделения и беспилотники, чтобы нарушить логистику и посеять хаос в тылу, прежде чем отправить более крупные подкрепления, пишет издание.

Какова ситуация в Покровске?

Российские оккупанты, которым удалось пробраться в городскую застройку Покровска, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты, сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В некоторых районах города оккупанты начали занимать оборону.

По данным аналитиков DeepState, за последнее время враг имеет продвижение в Покровске.

Офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник накануне сообщил, что Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перерезанной логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.

