Боевые действия на Покровском направлении
3 903 66

Ситуация в Покровске плачевная. Нужно думать об отводе бригад на лучшие позиции, пока враг не сомкнул кольцо, - волонтер Толмачева

Волонтер о ситуации в Покровске

Ситуация в Покровске Донецкой области крайне сложная. Военные держат город из последних сил.

Об этом в соцсети Facebook написала волонтер Юлия Толмачева

"Покровск. Наши бойцы удерживают его из последних сил. Вчера враг продвинулся в районе автовокзала Покровска, вблизи Каменки и Новогригоровки. И мы снова наступаем на одни и те же грабли", - заявила она.

"Не были сделаны выводы"

По словам волонтера, не были сделаны выводы из Соледара, Бахмута, Лисичанска, Авдеевки, Угледара и других городов.

"Мы слышали заверения: Курщину обменяем, в Авдеевке все под контролем, Бахмут никто не сдаст. Но реальность оказалась другой. Помним, как 72-я бригада выходила из Угледара с тяжелыми потерями — раненых даже не всегда удавалось эвакуировать, их просто оставляли", - напомнила Толмачева.

В Покровске — сверхкритическая ситуация. Большое количество российских ДРГ проникает в город, — 68 ОЕБр

"Сейчас главное — не допустить окружения"

Волонтер считает, что сейчас необходимо вывести защитников на лучшие позиции, пока враг не сомкнул кольцо.

"Ситуация в Покровске плачевная. Надо думать об отводе наших бригад на лучшие позиции, пока враг не замкнул кольцо. Мы тушим пожары, но это дает лишь временный эффект — нужно действовать системно. Если бы было кем и чем — наши военные держали бы эти города. Но сейчас главная задача — не допустить окружения и не потерять последние механизмы сопротивления. Нельзя молчать. Нужны реальные решения. Мы и так много молчали..." — добавила она.

Толмачева о Покровске

Какова ситуация в Покровске?

  • Российские оккупанты, которым удалось пробраться в городскую застройку Покровска, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты, сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В некоторых районах города оккупанты начали занимать оборону.
  • По данным аналитиков DeepState, за последнее время враг продвигается в Покровске.
  • Офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник накануне сообщил, что Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перерезанной логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.

Зеленский о фронте: Обороной Покровска командует Сырский, в Купянске идет зачистка от врага

Автор: 

