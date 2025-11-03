Ситуация в Покровске плачевная. Нужно думать об отводе бригад на лучшие позиции, пока враг не сомкнул кольцо, - волонтер Толмачева
Ситуация в Покровске Донецкой области крайне сложная. Военные держат город из последних сил.
Об этом в соцсети Facebook написала волонтер Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.
"Покровск. Наши бойцы удерживают его из последних сил. Вчера враг продвинулся в районе автовокзала Покровска, вблизи Каменки и Новогригоровки. И мы снова наступаем на одни и те же грабли", - заявила она.
"Не были сделаны выводы"
По словам волонтера, не были сделаны выводы из Соледара, Бахмута, Лисичанска, Авдеевки, Угледара и других городов.
"Мы слышали заверения: Курщину обменяем, в Авдеевке все под контролем, Бахмут никто не сдаст. Но реальность оказалась другой. Помним, как 72-я бригада выходила из Угледара с тяжелыми потерями — раненых даже не всегда удавалось эвакуировать, их просто оставляли", - напомнила Толмачева.
"Сейчас главное — не допустить окружения"
Волонтер считает, что сейчас необходимо вывести защитников на лучшие позиции, пока враг не сомкнул кольцо.
"Ситуация в Покровске плачевная. Надо думать об отводе наших бригад на лучшие позиции, пока враг не замкнул кольцо. Мы тушим пожары, но это дает лишь временный эффект — нужно действовать системно. Если бы было кем и чем — наши военные держали бы эти города. Но сейчас главная задача — не допустить окружения и не потерять последние механизмы сопротивления. Нельзя молчать. Нужны реальные решения. Мы и так много молчали..." — добавила она.
Какова ситуация в Покровске?
- Российские оккупанты, которым удалось пробраться в городскую застройку Покровска, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты, сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В некоторых районах города оккупанты начали занимать оборону.
- По данным аналитиков DeepState, за последнее время враг продвигается в Покровске.
- Офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник накануне сообщил, что Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перерезанной логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
(Zaxid.net)
Вони ніколи не брешуть.
Тільки Зеленський!
Тільки перемога!
з ЗЄлєнським ми паБєдім !
.
"Війна з Ганнібалом"
Битва при Канах - класика оточення.
це - література для середнього шкільного віку
.
нам бы день простоять да ночь продержаться.
.
===
Хто киздить?
про-сирському - ганьба!
без логістики оборона неможлива, а 225-та в оточенні
.
А кожний громадянин України знає: "Там, гдє тов. Сирскій - там успєх, там пабеда!"
про-сирськано
.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-pokrovsku-zberigayutsya-shlyahi-vidhodu-rosiyan-peremelyuyut-i-trimayut-u-misti-zhmaylo-novini-ukrajini-50557673.html
це нове слово в військовому мистецтві
Добропільський прорив кацапів - два села в чистому полі, досі за три місяці, повністю оточивши, не ліквідували
те ж саме будівля заводу в Вовчанську
.
на непобудовані фортифікації в голе поле ?
Alex G. а де вони кращі ?
У будь-якому місці вони краще, ніж в оточенні.
"Памʼятаємо, як 72-га бригада виходила з Вугледара з тяжкими втратами - поранених навіть не завжди вдавалося евакуювати, їх просто залишали", - нагадала Толмачова."
Джерело: https://censor.net/ua/n3583119
і що ?
так, відійшли, втратили території, але спротив триває
треба берегти людей.
Покровськ втрачати жалко, але за півтора роки оборони там чимало кацапів знищено
.
всі!
ви що тут обговорюєте?
покровськ? ********?
це, все життя українців! кожного дня гинуть найкращі! кожного дня сточуються резерви дшв, що там в облозі!!!
сзч майже 500 тищ.
але ж тцк отримує премії.....
що ухилянти курви ?
гів..но вопрос
.
у всьому винні ухилянти!
цікавий у вас розлад.