Зеленский о фронте: Обороной Покровска командует Сырский, в Купянске идет зачистка от врага

Президент Владимир Зеленский провел Ставку, во время которой заслушал доклад о ситуации на фронте. Сейчас основные усилия российских войск сосредоточены в Покровске Донецкой области.

Покровск

"Покровск –– враг не имел успеха в последние дни, 26-30% от всех боевых действий на фронте происходят в Покровске. Причем 50% от всех применений КАБов идет на Покровск. Вы понимаете, как нашим не просто", - сказал Зеленский.

Обороной города занимается главком ВСУ Александр Сырский, который находится на поле боя, отметил президент.

Он рассказал, что в Покровске сейчас от 260 до 300 российских военных.

В городе работает 425-й отдельный штурмовой полк. Президент поблагодарил 35-ю, 38-ю бригады, которые на этом направлении также выполняют задачи, а также 68-ю отдельную егерскую бригаду, 32-ю и 155-ю бригады, которые также выполняют задачи на этом направлении.

Купянск

По словам Зеленского, на Ставке обсудили ситуацию в Купянске, где, по его словам, остается около 60 оккупантов.

"Идет зачистка. Мы все зачистим. Знаем. В принципе, сроки определены. Это было обсуждено на Ставке. Делиться такой информацией пока не будем", - сказал глава государства.

Другие участки фронта без изменений

На Лиманском направлении без изменений. Ситуация стабилизируется.

На Краматорском направлении –– тоже без изменений. В Константиновке продолжаются бои, ситуация также пока без изменений.

На Новопавловском направлении, по его словам, изменений нет, ВСУ ведут бои против оккупантов в 6 населенных пунктах.

Операция в Доброполье продолжается

"Главком сказал, что 2-3 км они еще зачистили, но Россия понимает, что она проиграла там инициативу полностью, и понимаем, что она готовит реванш. Это понятно, что они накапливают войска по перехватам, по всем признакам понимаем", - сказал Зеленский.

