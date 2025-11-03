Зеленский о фронте: Обороной Покровска командует Сырский, в Купянске идет зачистка от врага
Президент Владимир Зеленский провел Ставку, во время которой заслушал доклад о ситуации на фронте. Сейчас основные усилия российских войск сосредоточены в Покровске Донецкой области.
Об этом глава государства сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Покровск
"Покровск –– враг не имел успеха в последние дни, 26-30% от всех боевых действий на фронте происходят в Покровске. Причем 50% от всех применений КАБов идет на Покровск. Вы понимаете, как нашим не просто", - сказал Зеленский.
Обороной города занимается главком ВСУ Александр Сырский, который находится на поле боя, отметил президент.
Он рассказал, что в Покровске сейчас от 260 до 300 российских военных.
В городе работает 425-й отдельный штурмовой полк. Президент поблагодарил 35-ю, 38-ю бригады, которые на этом направлении также выполняют задачи, а также 68-ю отдельную егерскую бригаду, 32-ю и 155-ю бригады, которые также выполняют задачи на этом направлении.
Купянск
По словам Зеленского, на Ставке обсудили ситуацию в Купянске, где, по его словам, остается около 60 оккупантов.
"Идет зачистка. Мы все зачистим. Знаем. В принципе, сроки определены. Это было обсуждено на Ставке. Делиться такой информацией пока не будем", - сказал глава государства.
Другие участки фронта без изменений
- На Лиманском направлении без изменений. Ситуация стабилизируется.
- На Краматорском направлении –– тоже без изменений. В Константиновке продолжаются бои, ситуация также пока без изменений.
- На Новопавловском направлении, по его словам, изменений нет, ВСУ ведут бои против оккупантов в 6 населенных пунктах.
Операция в Доброполье продолжается
"Главком сказал, что 2-3 км они еще зачистили, но Россия понимает, что она проиграла там инициативу полностью, и понимаем, что она готовит реванш. Это понятно, что они накапливают войска по перехватам, по всем признакам понимаем", - сказал Зеленский.
Будьте спокійні.
Для тривоги не має причин.
Обороною командує "Генерал,-200".
"Фортеця Бахмут", "Авдіївка", "Курська операція".
Цей кондом всіх пошле на смерть тільки щоб його з посади під сраку не копнули.
Будьте впевнені!
10 орків на квадратний кілометр. На кого розрахована така ахінея.