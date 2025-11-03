РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10264 посетителя онлайн
Новости Ситуация на фронте Ситуация на Покровском направлении Бои на Купянском направлении
2 300 20

Зеленский о фронте: Обороной Покровска командует Сырский, в Купянске идет зачистка от врага

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел Ставку, во время которой заслушал доклад о ситуации на фронте. Сейчас основные усилия российских войск сосредоточены в Покровске Донецкой области.

Об этом глава государства сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Покровск

"Покровск –– враг не имел успеха в последние дни, 26-30% от всех боевых действий на фронте происходят в Покровске. Причем 50% от всех применений КАБов идет на Покровск. Вы понимаете, как нашим не просто", - сказал Зеленский.

Обороной города занимается главком ВСУ Александр Сырский, который находится на поле боя, отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увеличение давления на Добропольском выступе заставляет РФ распылять силы в районе Покровска, - Сырский

Он рассказал, что в Покровске сейчас от 260 до 300 российских военных.

В городе работает 425-й отдельный штурмовой полк. Президент поблагодарил 35-ю, 38-ю бригады, которые на этом направлении также выполняют задачи, а также 68-ю отдельную егерскую бригаду, 32-ю и 155-ю бригады, которые также выполняют задачи на этом направлении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Купянск

По словам Зеленского, на Ставке обсудили ситуацию в Купянске, где, по его словам, остается около 60 оккупантов.

"Идет зачистка. Мы все зачистим. Знаем. В принципе, сроки определены. Это было обсуждено на Ставке. Делиться такой информацией пока не будем", - сказал глава государства.

Читайте также: Силы обороны нанесли точные удары по россиянам в Купянске, что затормозило их наступление, - Группировка объединенных сил

Другие участки фронта без изменений

  • На Лиманском направлении без изменений. Ситуация стабилизируется.
  • На Краматорском направлении –– тоже без изменений. В Константиновке продолжаются бои, ситуация также пока без изменений.
  • На Новопавловском направлении, по его словам, изменений нет, ВСУ ведут бои против оккупантов в 6 населенных пунктах.

Операция в Доброполье продолжается

"Главком сказал, что 2-3 км они еще зачистили, но Россия понимает, что она проиграла там инициативу полностью, и понимаем, что она готовит реванш. Это понятно, что они накапливают войска по перехватам, по всем признакам понимаем", - сказал Зеленский.

Читайте также: Продолжается зачистка севера Покровска от оккупантов, - 7-й корпус ДШВ

Автор: 

Зеленский Владимир (22469) Донецкая область (11182) Покровск (885) Харьковская область (1810) Покровский район (1188) Купянский район (486) Купянск (815)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Все за класикою - якщо "жопа", то командує Сирський/Буданов/Драпатий/Тарнавський, якщо ж звільнили від ворога, чи розбили його, то це заслуга Зєлєнского/Єрмака і першість подання переможних реляцій у відосиках.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:43 Ответить
+5
Якщо Сирський тоді точно все здадуть, багато поляже і тисячі підуть в полон. Я чомусь впевнений що для Сирського кумир ЖУКОВ, абсолютний кретин який поклав 10 млн особисто
показать весь комментарий
03.11.2025 19:49 Ответить
+5
Зеленський про фронт: Обороною Покровська командує Сирський, у Куп'янську йде зачистка від ворога.

Будьте спокійні.
Для тривоги не має причин.
Обороною командує "Генерал,-200".
"Фортеця Бахмут", "Авдіївка", "Курська операція".

Цей кондом всіх пошле на смерть тільки щоб його з посади під сраку не копнули.
Будьте впевнені!
показать весь комментарий
03.11.2025 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну слава Богу! В Куп'янське повна перемога. Цікаво, він її на себе візьме, чі повісить на Сирського?
показать весь комментарий
03.11.2025 19:42 Ответить
Все за класикою - якщо "жопа", то командує Сирський/Буданов/Драпатий/Тарнавський, якщо ж звільнили від ворога, чи розбили його, то це заслуга Зєлєнского/Єрмака і першість подання переможних реляцій у відосиках.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:43 Ответить
Якщо Сирський тоді точно все здадуть, багато поляже і тисячі підуть в полон. Я чомусь впевнений що для Сирського кумир ЖУКОВ, абсолютний кретин який поклав 10 млн особисто
показать весь комментарий
03.11.2025 19:49 Ответить
В випадку біди на Покровському напрямку, винуватого вже призначено
показать весь комментарий
03.11.2025 19:50 Ответить
Зеленський про фронт: Обороною Покровська командує Сирський, у Куп'янську йде зачистка від ворога.

Будьте спокійні.
Для тривоги не має причин.
Обороною командує "Генерал,-200".
"Фортеця Бахмут", "Авдіївка", "Курська операція".

Цей кондом всіх пошле на смерть тільки щоб його з посади під сраку не копнули.
Будьте впевнені!
показать весь комментарий
03.11.2025 19:57 Ответить
Заваліть вже хтось брехливий ****** цій мразоті!
показать весь комментарий
03.11.2025 19:59 Ответить
Зеля вже почав переводити стрілки. Це демонструє яка там насправді ситуація.
показать весь комментарий
03.11.2025 20:01 Ответить
Ну що ж, все логічно: для бубочки - тільки перемоги, а провали - то Сирський. Сирку пофіг - він в політику не піде, а для янєлоха треба рейтинг. Хоча так звана "Ставка" всім керує, але хто про це згадає - то агент кремля і розповсюджує московитське ІПСО.
показать весь комментарий
03.11.2025 20:05 Ответить
Він діктором працюе?
показать весь комментарий
03.11.2025 20:05 Ответить
Обороною може й сирський командує, але вся відповідальність лежить на гундосному блазневі, тиж головнокомандуючий, як би вся твоя зе. свора і пропаганда не переводили стрілки, понаучувались як тільки срака якась або здача територій то винен хто завгодно тільки не зе, все за кремлівськими методичками, "царь хороший , бояре плохиє " . На цю туфту вже мало хто поведеться.
показать весь комментарий
03.11.2025 20:06 Ответить
Согласен!
показать весь комментарий
03.11.2025 20:08 Ответить
Це натяк на те, що знімуть Сирського, якщо рашисти захоплять Покровськ та Мирноград?
показать весь комментарий
03.11.2025 20:15 Ответить
Що таке для міста площею 30 кілометрів з населенням ( було) 60 тисяч якісь 300 піхотинців?
10 орків на квадратний кілометр. На кого розрахована така ахінея.
показать весь комментарий
03.11.2025 20:17 Ответить
Ссить в очі, а «винних» потім покарає
показать весь комментарий
03.11.2025 20:21 Ответить
Пuzga Покровську...
показать весь комментарий
03.11.2025 20:32 Ответить
А я тут ни при чём.
показать весь комментарий
03.11.2025 20:36 Ответить
зЄ командував звільненням України від молодих українців - успішно, 100 тисяч вже виїхали
показать весь комментарий
03.11.2025 20:36 Ответить
Геть мудака! Ішак тільки там, де є перемоги.
показать весь комментарий
03.11.2025 20:38 Ответить
 
 