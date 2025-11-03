Продолжается зачистка севера Покровска от оккупантов, - 7-й корпус ДШВ

Силы обороны Украины продолжают операцию по зачистке Покровска от российских захватчиков.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Покровск

"За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой.

Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское", - говорится в сообщении.

Потери врага

2 ноября украинские защитники ликвидировали в городе 19 российских военных. Также Силы обороны продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназа.

Мирноград

В ДШВ называют ситуацию напряженной, но не угрожающей.

"На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительно - около 10. Продолжается работа по их ликвидации.

Оборона города уже пополнена дополнительными силами", - отметили там.

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях – в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.

Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.

