2 597 11

Продолжается зачистка севера Покровска от оккупантов, - 7-й корпус ДШВ

Север Покровска зачищают от рашистов. Что известно?

Силы обороны Украины продолжают операцию по зачистке Покровска от российских захватчиков.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Покровск

"За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой.

Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты пытаются обустроить наблюдательные пункты в Покровске, - офицер ВСУ Цехоцкий

Потери врага

2 ноября украинские защитники ликвидировали в городе 19 российских военных. Также Силы обороны продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназа.

Читайте: В Покровске - сверхкритическая ситуация. Большое количество российских ДРГ проникает в город, - 68 ОЕБр

Мирноград

В ДШВ называют ситуацию напряженной, но не угрожающей.

"На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительно - около 10. Продолжается работа по их ликвидации.

Оборона города уже пополнена дополнительными силами", - отметили там.

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях – в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
  • В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
  • Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.

Читайте также: Зеленский: На Покровском направлении есть результаты в уничтожении оккупантов

Север Покровска зачищают от рашистов. Что известно?

Автор: 

🙏🙏🙏
03.11.2025 14:01 Ответить
От тут ключова фраза "За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою". Замість створення умов для організованого виходу з вже приречених територій, створили умови для додаткового накопичення особового складу та техніки в майже оточених містах. Я не військовий стратег чи геній... але враховуючи попередній досвід, це як називається?
03.11.2025 14:07 Ответить
Дебілізм.
03.11.2025 14:23 Ответить
Наверное, есть несколько Покровсков. В одном уже полный пи@дец, а в некоторых других ещё вполне терпимо.
03.11.2025 14:08 Ответить
Сырой, потом технику бросать будешь?
03.11.2025 14:11 Ответить
Все як в "курск наш". Без варіантів.
03.11.2025 14:24 Ответить
«Проблема полягає в тому, що за чотири роки війни в армії просувалися по службі саме м'ясники. Як би це не було жахливо, але саме такі командири з часом займали все вищі посади. І я помічаю: що більше їх стає в командуванні і що більше для них люди - лише ресурс, то сильніше їх починають боятися підлеглі командири. І почався розрив. Просто виникла прірва між тими, хто безпосередньо виконує бойові завдання, і їхнім керівництвом. Ми стали для них просто ресурсом», - підкреслила Тетяна Чорновол.
03.11.2025 14:24 Ответить
Бо запит на таких довбнів від верхголовкома вована криворагульного. Інших йому не треба.
03.11.2025 14:26 Ответить
А як же давно дорогу малюють, що вже вона перерізана, та ще й потаємний у своїй свідомості блогер-х-уйловець, що втік до Нью-Йорка з Московщини, вчора оголосив що Покровськ приречений.
У нього все ж потаємна підсвідома симпатія до агресії сородичів, яку сам він ніколи перед собою не визнає (Левієв фантазує, що поодинокі орки, які вийшли на північну дорогу, розстрілюють усіх українців, які їм трапляться, проте жодного випадку не наводить).
Я просто констатую, лінія фронту тут протягом року зміниться найбільше на кілометри, але не на десятки кілометрів, про щоб не мріяв Х-уйло. Так гинуть наші люди, але іншого виходу у нас немає, ніж захищатися, і покласти якнайбільше агресорів.
03.11.2025 14:29 Ответить
Схоже на те, що були захоплені якісь позиції з яких ворог повідомляє командуванню що вони утримуються нашими. Перевірте всі позиції!!!!!
показать весь комментарий
