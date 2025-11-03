Продолжается зачистка севера Покровска от оккупантов, - 7-й корпус ДШВ
Силы обороны Украины продолжают операцию по зачистке Покровска от российских захватчиков.
Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Покровск
"За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой.
Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское", - говорится в сообщении.
Потери врага
2 ноября украинские защитники ликвидировали в городе 19 российских военных. Также Силы обороны продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназа.
Мирноград
В ДШВ называют ситуацию напряженной, но не угрожающей.
"На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительно - около 10. Продолжается работа по их ликвидации.
Оборона города уже пополнена дополнительными силами", - отметили там.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях – в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
- В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
- Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.
У нього все ж потаємна підсвідома симпатія до агресії сородичів, яку сам він ніколи перед собою не визнає (Левієв фантазує, що поодинокі орки, які вийшли на північну дорогу, розстрілюють усіх українців, які їм трапляться, проте жодного випадку не наводить).
Я просто констатую, лінія фронту тут протягом року зміниться найбільше на кілометри, але не на десятки кілометрів, про щоб не мріяв Х-уйло. Так гинуть наші люди, але іншого виходу у нас немає, ніж захищатися, і покласти якнайбільше агресорів.