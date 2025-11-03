В Покровске - сверхкритическая ситуация. Большое количество российских ДРГ проникает в город, - 68-я ОЕБр

Российские диверсионные группы активно проникают в Покровск, нарушая логистику и боевые порядки ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Еспресо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершні Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый".

"На мой взгляд, в Покровске ситуация сверхкритическая, не могу сказать, что контролируемая. Конечно, у нашего командования есть намерения восстановить положение и устойчивую линию, но, к сожалению, куча ДРГ просачивается и сеет хаос в наши порядки, логистику. Очень много подразделений зашло работать, их нужно эффективно уничтожать и своевременно реагировать", - отметил командир батальона БПЛА "Шершні Довбуша".

По его словам, очень сложно зачищать ДРГ в городе, потому что почти нереально заглянуть в каждую нору и щель и обнаружить врагов.

"Российские воины не везде себя проявляют, следуют различным указаниям, маскируются. Когда они видят, допустим, группу, то не вступают в стрелковый контакт, наши проходят в надежде, что противник не обнаружен. Чаще случаются случаи, когда проводится эффективная зачистка и уничтожается враг, где проявлял себя ранее. Но в настоящее время оккупанты все равно хаотично перемещаются по городу и их очень много", - прокомментировал "Лютый".

Что происходит в Покровске?

Российские оккупанты, которым удалось пробраться в городскую застройку Покровска, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты, сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В некоторых районах города оккупанты начали занимать оборону.

По данным аналитиков DeepState, за последнее время враг имеет продвижение в Покровске.

Офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник накануне сообщил, что Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перерезанной логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.

