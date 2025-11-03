РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
4 664 38

В Покровске - сверхкритическая ситуация. Большое количество российских ДРГ проникает в город, - 68-я ОЕБр

Массовое проникновение ДРГ РФ в Покровск: ситуация сверхкритическая

Российские диверсионные группы активно проникают в Покровск, нарушая логистику и боевые порядки ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Еспресо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершні Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый".

"На мой взгляд, в Покровске ситуация сверхкритическая, не могу сказать, что контролируемая. Конечно, у нашего командования есть намерения восстановить положение и устойчивую линию, но, к сожалению, куча ДРГ просачивается и сеет хаос в наши порядки, логистику. Очень много подразделений зашло работать, их нужно эффективно уничтожать и своевременно реагировать", - отметил командир батальона БПЛА "Шершні Довбуша".

По его словам, очень сложно зачищать ДРГ в городе, потому что почти нереально заглянуть в каждую нору и щель и обнаружить врагов.

"Российские воины не везде себя проявляют, следуют различным указаниям, маскируются. Когда они видят, допустим, группу, то не вступают в стрелковый контакт, наши проходят в надежде, что противник не обнаружен. Чаще случаются случаи, когда проводится эффективная зачистка и уничтожается враг, где проявлял себя ранее. Но в настоящее время оккупанты все равно хаотично перемещаются по городу и их очень много", - прокомментировал "Лютый".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отчеты Генштаба состоят все больше из лжи, по факту мы уже практически потеряли Покровск, - Дейнега

Что происходит в Покровске?

Российские оккупанты, которым удалось пробраться в городскую застройку Покровска, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты, сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В некоторых районах города оккупанты начали занимать оборону.

По данным аналитиков DeepState, за последнее время враг имеет продвижение в Покровске.

Офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник накануне сообщил, что Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перерезанной логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.

Читайте также: Оккупанты укрепляются в Покровске, обустраивая наблюдательные пункты, - DeepState

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
  • В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
  • Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.

Автор: 

Донецкая область (11171) Покровск (878) 68 отдельная егерская бригада (89) ДРГ (128) Покровский район (1181)
Топ комментарии
+8
ВІДВЕДІТЬ ВІЙСЬКА І ТЕХНІКУ.

ситуація йде до того що РФ буде хвалитись трофейною технікою і матиме сотні полонених яких потім треба буде 4-5 років міняти. НАФІГА???
03.11.2025 13:23 Ответить
+5
Але з ОПи ( через глав-Сир_штаб)
Є вказівка не казати "ситуація критична".
Запололинили територію вороги ? - пишете "дуже багато дрг просочилося"
03.11.2025 13:18 Ответить
+5
Це там де зняли Потужний Відосик як декілька хлопів висаджують з вертольота? І одразу пишуть Перемога
03.11.2025 13:19 Ответить
Але з ОПи ( через глав-Сир_штаб)
Є вказівка не казати "ситуація критична".
Запололинили територію вороги ? - пишете "дуже багато дрг просочилося"
03.11.2025 13:18 Ответить
Усі просочені групи **********, в районі Покровська, зеленський з єрмаком заслуховують, «ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО», прямо щоденно …. З мєнєнжєрамі з опу …. Оманські домовленості, виконуються, як і балачки на їх самітах - «міру-мір»?!?!
03.11.2025 14:04 Ответить
Це там де зняли Потужний Відосик як декілька хлопів висаджують з вертольота? І одразу пишуть Перемога
03.11.2025 13:19 Ответить
Кацапи набилися в місто - вибити їх звідти майже неможливо - для цього потрібно мати перевагу в 5 р
03.11.2025 13:21 Ответить
Або оточити.
Якими силами тільки...
03.11.2025 13:23 Ответить
Скажуть що винуваті як завжди ухилянти які не хочуть прикривати розірвану сраку сирського... А, ну і ще може грамоту якусь дадуть з медальками.
03.11.2025 13:28 Ответить
ВІДВЕДІТЬ ВІЙСЬКА І ТЕХНІКУ.

ситуація йде до того що РФ буде хвалитись трофейною технікою і матиме сотні полонених яких потім треба буде 4-5 років міняти. НАФІГА???
03.11.2025 13:23 Ответить
"Щодо ситуації з покровського напрямку - успішно знищуємо ворога, обговорив з партнерами подальші кроки - домовились посилити співробітництво до 2029-го, заслухав доповідь про далекобійні санкції - будемо масштабувати виробнитцтво ракет і дронів"
03.11.2025 13:24 Ответить
А в нього було колись щось неуспішне? У нього завжди і всюди успіх, або мовчанка.
03.11.2025 13:35 Ответить
Пропустили БРЕХНЮ
03.11.2025 13:59 Ответить
окупанти все одно хаотично переміщуються по місту і їх дуже багато", - прокоментував "Лютий". Джерело: https://censor.net/ua/n3583016

Що значить "хаотично". Це що, туристи? Як взагалі зрозуміли, що ці переміщення саме хаотичні? Що за маячня?
03.11.2025 13:25 Ответить
Це - нова тактика. Треба сказати, працює. Тільки втрати від "дружнього вогню" великі. Бо ці групи діють за принципом "знищуй, якщо маєш сумнів, що свої".
03.11.2025 13:37 Ответить
Ну так. Все небо в дронах, у кожного рація. І все-одно ці придурки хаотично ходять від будівлі до будівлі і стріляють один в одного. Дебільна пропаганда пробила чергове дно.
03.11.2025 13:47 Ответить
Колись у страйкбол грали?
03.11.2025 13:47 Ответить
Або русня при слові "Чечня".
03.11.2025 13:26 Ответить
У перших з боку росії.
03.11.2025 13:31 Ответить
Уже это молодое поколение жителей Донбасса будет проклинать своих родителей-предателей за то что они пустили врага на эту землю.
03.11.2025 13:38 Ответить
думаешь за твоей порваной сракой?
03.11.2025 13:44 Ответить
скільки поколінь таких кацапів як ти,ссаться при слові "Бандера"? тепер ви будете сратися з переляку ще й від слова "Україна",запам'ятай це,паскуда козлорила.
03.11.2025 13:40 Ответить
І при слові "Азов". Про "Мадяра" і Малюка не забувайте. Ну ще Ярош іноді у снах приходить зі своєю візитівкою.
03.11.2025 13:44 Ответить
Чого ви нагнітаете?! В гш кажуть що контрольована ситуація! Гарант і сирський брехати не будуть, вони справжні профхесіонали своєї справи, то все фейки що ворог контролює місто, і іпсо!
03.11.2025 13:26 Ответить
Президент і ГШ каже, що ситуація контрольована, то як так ?
03.11.2025 13:30 Ответить
до цього все йшло. От тільки командуванню дули у вуха брехливі дані. І скільки ще буде таких просочувань доки зверху не перестануть 3.14здіти?
03.11.2025 13:33 Ответить
Та що там Поровськ, що там якісь ДРГ...
Тут от проблема - бабло знайти, українчикам пообіцяти Укрзалізницею задарма повозити. А ще ж єдиний мараХфон, ще ж кешбек, а ще ж мільярд дерев...
А вони тут про якусь там війну, Покровськ.. і взагалі, в ОПі такими дрібницями не переймаються, треба черговий відосік запиляти...
03.11.2025 13:43 Ответить
як тільки ви почуєте від ЗЕвилупка, що ситуація на якийсь ділянці фронта контрольована, знайте, що саме тут все буде пройобано та провалено.
03.11.2025 13:44 Ответить
вірно все робила місцева влада покровська, коли квіти висаджували. поки квіти цвіли, кацапи не могли зайти, тільки похолодало, і квітів нема - змогли пролізти.
хоча ще є надія на тротуари, може вони якось свою роль зіграють.
03.11.2025 13:44 Ответить
Свою роль тут також зіграло вище політично-військове керівництво, яке так само могло направти ресурси щоб перерети та укріпити покровсько-миргородську агломерацію. Але ніт... вони літали на фламінго, клепали на марафонах мільйони дронів, та висаджували сіксільйони дерев....
03.11.2025 14:03 Ответить
сирський тупий солдафон
03.11.2025 13:49 Ответить
Ситуація з Покровськом та Мирноградом мають закінчитись купою кримінальних справ та вироків за державну зраду вищого політичного та військового керівництва, які цілеспрямовано довели ситуацію до фактично оточення ЗСУ в цих містах, наслідки яких ми побачимо згодом. Всі притомні розуміють, що єдиним правильним виходом із цієї халепи зараз це негайний вихід із цих міст задля збереження життя та здоров'я особового складу. Подальше тримання за цю територію, це ще, як мінімум, кількасот загиблих та полонених, які приречені будуть пройти 9 кіл аду, перед тим, як їх можливо обміняють. Але замість адекватних рішень ввечері в етер знову вийде НЕлох криворізький із позачерговую "перемогою", фіолетовими фламінго та зимовою "колійною 3000 тис. кілометровою" підтримкою...
03.11.2025 13:59 Ответить
это бывает, когда "главнокомандующий" четырежды уклонист, под каблуком фсбэшника Елдака с ватноголовым министром обороны сесесеровской закваски "героя" Иловайско-Дебальцевского котла, но зато ручного Ермаку.....да отупевшие ЗЕледрочеры....
03.11.2025 14:00 Ответить
Ніщо не свідчить про успіх ІПСО пацаків у Покровську, тут ще багато тисяч орків згниє у місті і під містом. У нас немає вибору, все ж, той хто захищається, втрачає менше життів, і куди відступати, все менше буде куди, ******** прийдуть у ваші оселі, і в оселі тих, хто захищається.
03.11.2025 14:07 Ответить
Зєйло та дегенерали готують Маріуполь -2?
03.11.2025 14:11 Ответить
Це вже не дивує.Коли починають давити фланги от тоді сразу потрібна реакція.Вирівнювати.А в нас 4 рік війни одне і теж населений пункт за пунктом,нічого не вчимося,фланги орки давлять поки доходить до біди.І тоді починається перекид спецпідрозділів для втримання щоб вивести хлопців.Хаос ,втрати ,вихід.Таке враження що наступили на тисячні граблі і бачать ще одні попереду і прямо стрибають на них.
А головне місяця два назад коли почалися проблеми і просочування дрг вся верхівка кричала,все добре все під контролем і іншу брехню.Судити командирів за брехню яка призвела до тяжких наслідків !
Замістьтого щоб казати правду і вирішувати питання підсилення ,ми вчергове кладемо наших хлопців за брехню верхівки.Якже це все зає.....
03.11.2025 14:11 Ответить
ЕрЗе - влада, яка привела Україну до катастрофічної поразки у чинній війні з споконвічним ворогом українців, до втрати українських територій, до здачі ворогу під колоніальне іго земель та громадян України, до катастрофічних втрат та каліцтв громадян України..
03.11.2025 14:19 Ответить
Схоже на те, що були захоплені якісь позиції з яких ворог повідомляє командуванню що вони утримуються нашими. Перевірте всі позиції!!!!!
03.11.2025 14:24 Ответить
 
 