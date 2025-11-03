В Покровске - сверхкритическая ситуация. Большое количество российских ДРГ проникает в город, - 68-я ОЕБр
Российские диверсионные группы активно проникают в Покровск, нарушая логистику и боевые порядки ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Еспресо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершні Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый".
"На мой взгляд, в Покровске ситуация сверхкритическая, не могу сказать, что контролируемая. Конечно, у нашего командования есть намерения восстановить положение и устойчивую линию, но, к сожалению, куча ДРГ просачивается и сеет хаос в наши порядки, логистику. Очень много подразделений зашло работать, их нужно эффективно уничтожать и своевременно реагировать", - отметил командир батальона БПЛА "Шершні Довбуша".
По его словам, очень сложно зачищать ДРГ в городе, потому что почти нереально заглянуть в каждую нору и щель и обнаружить врагов.
"Российские воины не везде себя проявляют, следуют различным указаниям, маскируются. Когда они видят, допустим, группу, то не вступают в стрелковый контакт, наши проходят в надежде, что противник не обнаружен. Чаще случаются случаи, когда проводится эффективная зачистка и уничтожается враг, где проявлял себя ранее. Но в настоящее время оккупанты все равно хаотично перемещаются по городу и их очень много", - прокомментировал "Лютый".
Что происходит в Покровске?
Российские оккупанты, которым удалось пробраться в городскую застройку Покровска, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты, сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В некоторых районах города оккупанты начали занимать оборону.
По данным аналитиков DeepState, за последнее время враг имеет продвижение в Покровске.
Офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник накануне сообщил, что Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перерезанной логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
- В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
- Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є вказівка не казати "ситуація критична".
Запололинили територію вороги ? - пишете "дуже багато дрг просочилося"
Якими силами тільки...
ситуація йде до того що РФ буде хвалитись трофейною технікою і матиме сотні полонених яких потім треба буде 4-5 років міняти. НАФІГА???
Що значить "хаотично". Це що, туристи? Як взагалі зрозуміли, що ці переміщення саме хаотичні? Що за маячня?
Тут от проблема - бабло знайти, українчикам пообіцяти Укрзалізницею задарма повозити. А ще ж єдиний мараХфон, ще ж кешбек, а ще ж мільярд дерев...
А вони тут про якусь там війну, Покровськ.. і взагалі, в ОПі такими дрібницями не переймаються, треба черговий відосік запиляти...
хоча ще є надія на тротуари, може вони якось свою роль зіграють.
А головне місяця два назад коли почалися проблеми і просочування дрг вся верхівка кричала,все добре все під контролем і іншу брехню.Судити командирів за брехню яка призвела до тяжких наслідків !
Замістьтого щоб казати правду і вирішувати питання підсилення ,ми вчергове кладемо наших хлопців за брехню верхівки.Якже це все зає.....