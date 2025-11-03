УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку
4 869 38

У Покровську - надкритична ситуація. Велика кількість російських ДРГ просочується в місто, - 68 ОЄБр

Масовий проник ДРГ РФ у Покровськ: ситуація надкритична

Російські диверсійні групи активно проникають у Покровськ, порушуючи логістику та бойові порядки ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Еспресо" розповів  командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Вʼячеслав  на псевдо Лютий.

"Як на мене, у Покровську ситуація надкритична, не можу сказати, що контрольована. Звичайно, є наміри у нашого командування відновити положення та сталу лінію, але, на жаль, купа ДРГ просочується і завдає хаосу в наші порядки, логістику. Дуже багато підрозділів зайшло працювати, їх потрібно ефективно знищувати та вчасно реагувати", - зауважив командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша".

За його словами, дуже складно зачищати ДРГ у місті, бо майже нереально заглянути в кожну нору та щілину і виявити ворогів.

"Російські вояки не скрізь себе виявляють, дотримуються різних вказівок, маскуються. Коли вони бачать, припустимо, групу, то не вступають у стрілецький контакт, наші проходять в надії, що противника не виявлено. Частішають випадки, коли проводиться ефективна зачистка і знищується ворог, де виявляв себе раніше. Але на даний час окупанти все одно хаотично переміщуються по місту і їх дуже багато", - прокоментував Лютий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звіти Генштабу складаються все більше з брехні, по факту ми вже практично втратили Покровськ, - Дейнега

Що відбувається у Покровську?

Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти, повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. У деяких районах міста окупанти почали займати оборону. 

За даними аналітиків DeepState, за останній час ворог має просування у Покровську.

Офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник напередодні повідомив, що  Покровсько-Мирнограська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Покращено тактичні позиції в кількох кварталах Покровська та збільшено кількість штурмових груп, - 7 корпус ДШВ

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
  • У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
  • Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.

Автор: 

