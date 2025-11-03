У Покровську - надкритична ситуація. Велика кількість російських ДРГ просочується в місто, - 68 ОЄБр
Російські диверсійні групи активно проникають у Покровськ, порушуючи логістику та бойові порядки ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Еспресо" розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Вʼячеслав на псевдо Лютий.
"Як на мене, у Покровську ситуація надкритична, не можу сказати, що контрольована. Звичайно, є наміри у нашого командування відновити положення та сталу лінію, але, на жаль, купа ДРГ просочується і завдає хаосу в наші порядки, логістику. Дуже багато підрозділів зайшло працювати, їх потрібно ефективно знищувати та вчасно реагувати", - зауважив командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша".
За його словами, дуже складно зачищати ДРГ у місті, бо майже нереально заглянути в кожну нору та щілину і виявити ворогів.
"Російські вояки не скрізь себе виявляють, дотримуються різних вказівок, маскуються. Коли вони бачать, припустимо, групу, то не вступають у стрілецький контакт, наші проходять в надії, що противника не виявлено. Частішають випадки, коли проводиться ефективна зачистка і знищується ворог, де виявляв себе раніше. Але на даний час окупанти все одно хаотично переміщуються по місту і їх дуже багато", - прокоментував Лютий.
Що відбувається у Покровську?
Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти, повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. У деяких районах міста окупанти почали займати оборону.
За даними аналітиків DeepState, за останній час ворог має просування у Покровську.
Офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник напередодні повідомив, що Покровсько-Мирнограська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
- У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
- Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є вказівка не казати "ситуація критична".
Запололинили територію вороги ? - пишете "дуже багато дрг просочилося"
Якими силами тільки...
ситуація йде до того що РФ буде хвалитись трофейною технікою і матиме сотні полонених яких потім треба буде 4-5 років міняти. НАФІГА???
Що значить "хаотично". Це що, туристи? Як взагалі зрозуміли, що ці переміщення саме хаотичні? Що за маячня?
Тут от проблема - бабло знайти, українчикам пообіцяти Укрзалізницею задарма повозити. А ще ж єдиний мараХфон, ще ж кешбек, а ще ж мільярд дерев...
А вони тут про якусь там війну, Покровськ.. і взагалі, в ОПі такими дрібницями не переймаються, треба черговий відосік запиляти...
хоча ще є надія на тротуари, може вони якось свою роль зіграють.
А головне місяця два назад коли почалися проблеми і просочування дрг вся верхівка кричала,все добре все під контролем і іншу брехню.Судити командирів за брехню яка призвела до тяжких наслідків !
Замістьтого щоб казати правду і вирішувати питання підсилення ,ми вчергове кладемо наших хлопців за брехню верхівки.Якже це все зає.....