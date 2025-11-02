Звіти Генштабу складаються все більше з брехні, по факту ми вже практично втратили Покровськ, - Дейнега

Волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега заявив про необхідність відведення військ з Покровська та Мирнограду з огляду на вкрай складну ситуацію там.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Необхідність відведення військ

"Спробую сказати це з мінімумом емоцій: якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів (про майно на сотні мільйонів я вже мовчу — воно втрачене й шансів на його евакуацію вже немає). Ми можемо опинитися в ситуації, коли діру у фронті нікому латати, і накопані у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога", - написав волонтер.

Неправдиві дані у звітах Генштабу

Окрім цього, Дейнега заявив, що звіти Генерального штабу, які подаються "на гору" з кожним днем складаються все більше з брехні.

"Звіти ГШ на гору складаються з кожним днем все більше з брехні. Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить - що Мирноград тримати теж немає сенсу (логістика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями). І я не видав зараз якоїсь великої таємниці, росіяни це прекрасно бачать зі своїх дронів в реальному часі", - заявив він.

Наостанок Дейнега додав, що наразі необхідно врятувати тих військових, які без наказу відмовляється виходити з Покровська та Мирнограду.

"Це треба зафіксувати і врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити. І не треба боятися падіння рейтингів, бо виборів не буде: у наступному році знову буде війна. І кимось їі треба буде воювати", - додав волонтер.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.

