Звіти Генштабу складаються все більше з брехні, по факту ми вже практично втратили Покровськ, - Дейнега
Волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега заявив про необхідність відведення військ з Покровська та Мирнограду з огляду на вкрай складну ситуацію там.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Необхідність відведення військ
"Спробую сказати це з мінімумом емоцій: якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів (про майно на сотні мільйонів я вже мовчу — воно втрачене й шансів на його евакуацію вже немає). Ми можемо опинитися в ситуації, коли діру у фронті нікому латати, і накопані у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога", - написав волонтер.
Неправдиві дані у звітах Генштабу
Окрім цього, Дейнега заявив, що звіти Генерального штабу, які подаються "на гору" з кожним днем складаються все більше з брехні.
"Звіти ГШ на гору складаються з кожним днем все більше з брехні. Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить - що Мирноград тримати теж немає сенсу (логістика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями). І я не видав зараз якоїсь великої таємниці, росіяни це прекрасно бачать зі своїх дронів в реальному часі", - заявив він.
Наостанок Дейнега додав, що наразі необхідно врятувати тих військових, які без наказу відмовляється виходити з Покровська та Мирнограду.
"Це треба зафіксувати і врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити. І не треба боятися падіння рейтингів, бо виборів не буде: у наступному році знову буде війна. І кимось їі треба буде воювати", - додав волонтер.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
- У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
- Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.
