Ворог просунувся у Покровську, поблизу Кам’янки та Новогригорівки, - DeepState

Війська РФ просунулися на території трьох областей України, зокрема й у Покровську Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Покровську, поблизу Кам'янки (село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області) та Новогригорівки (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили оборони відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині. Ворог окупував Новогригорівку на Запоріжжі, - DeepState



Покровськ



Кам'янка



Новогригорівка

Раніше аналітики DeepState інформували, що окупанти укріплюються у Покровську, облаштовуючи спостережні пункти.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Покровську складна. РФ зосередила 170 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО