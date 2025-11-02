УКР
Ворог просунувся у Покровську, поблизу Кам’янки та Новогригорівки, - DeepState

Покровськ карта

Війська РФ просунулися на території трьох областей України, зокрема й у Покровську Донецької області. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Покровську, поблизу Кам'янки (село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області) та Новогригорівки (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Покровськ карта
Покровськ 

Кам'янка карта
Кам'янка

Новогригорівка карта
Новогригорівка 

Раніше аналітики DeepState інформували, що окупанти укріплюються у Покровську, облаштовуючи спостережні пункти.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Автор: 

карти вчорашні
Українським силам вдалося поліпшити тактичне становище в Покровську. І наразі Сили оборони нарощують чисельність своїх штурмових груп у місті.
Росіяни через успішні дії Сил оборони України змушені замінювати знищені підрозділи менш підготовленими силами, зазначив військовий.
а що скаже товариш пан бАданов?
карти вчорашні
Українським силам вдалося поліпшити тактичне становище в Покровську. І наразі Сили оборони нарощують чисельність своїх штурмових груп у місті.
🙏
Вчора.

Сирський зазначив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.
Сирський зауважив, що оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА.
Джерело: https://censor.net/ua/n3582839

Самий брехливий г...дон це рашист у кріслі головнокомандувача.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
Коли вже прикриють цю ,,хліборізку" від ,,інформбюро"?! Знайшли собі ,,ничку"! Чи невиліковно хворі?!
