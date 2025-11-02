Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки и Новогригоровки, - DeepState
Войска РФ продвинулись на территории трех областей Украины, в том числе и в Покровске Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области) и Новогригоровки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Ранее аналитики DeepState сообщали, что оккупанты укрепляются в Покровске, обустраивая наблюдательные пункты.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://glavred.net/editor/yuriy-berendiy.html https://glavred.net/editor/yuriy-berendiy.html Юрій Берендій
2 листопада 2025, 11:47
3680
Росіяни через успішні дії Сил оборони України змушені замінювати знищені підрозділи менш підготовленими силами, зазначив військовий.
Сирський зазначив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.
Сирський зауважив, що оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА.
Джерело: https://censor.net/ua/n3582839
Самий брехливий г...дон це рашист у кріслі головнокомандувача.