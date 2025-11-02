Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки и Новогригоровки, - DeepState

Войска РФ продвинулись на территории трех областей Украины, в том числе и в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области) и Новогригоровки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Покровск



Каменка



Новогригоровка

Ранее аналитики DeepState сообщали, что оккупанты укрепляются в Покровске, обустраивая наблюдательные пункты.

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

