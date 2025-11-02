РУС
Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки и Новогригоровки, - DeepState

Покровск карта

Войска РФ продвинулись на территории трех областей Украины, в том числе и в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области) и Новогригоровки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Силы обороны отбросили россиян вблизи Нового Шахвого в Донецкой области. Враг оккупировал Новогригоровку в Запорожской области, - DeepState

Покровск

Каменка

Новогригоровка

Ранее аналитики DeepState сообщали, что оккупанты укрепляются в Покровске, обустраивая наблюдательные пункты.

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Покровске сложная. РФ сосредоточила 170 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО

Запорожская область Донецкая область Покровск Харьковская область Покровский район Пологовский район Купянский район Новогригоровка Каменка DeepState
Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

https://glavred.net/editor/yuriy-berendiy.html https://glavred.net/editor/yuriy-berendiy.html Юрій Берендій
2 листопада 2025, 11:47

3680

Росіяни через успішні дії Сил оборони України змушені замінювати знищені підрозділи менш підготовленими силами, зазначив військовий.
02.11.2025 14:34 Ответить
карти вчорашні
02.11.2025 14:37 Ответить
Українським силам вдалося поліпшити тактичне становище в Покровську. І наразі Сили оборони нарощують чисельність своїх штурмових груп у місті.
02.11.2025 14:40 Ответить
🙏
02.11.2025 14:47 Ответить
02.11.2025 15:17 Ответить
Вчора.

Сирський зазначив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.
Сирський зауважив, що оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА.
Джерело: https://censor.net/ua/n3582839

Самий брехливий г...дон це рашист у кріслі головнокомандувача.
02.11.2025 14:59 Ответить
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
02.11.2025 15:02 Ответить
Коли вже прикриють цю ,,хліборізку" від ,,інформбюро"?! Знайшли собі ,,ничку"! Чи невиліковно хворі?!
02.11.2025 15:01 Ответить
 
 