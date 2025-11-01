РУС
Силы обороны отбросили россиян вблизи Нового Шахово на Донетчинетчине. Враг оккупировал Новогригоровку на Запорожье, - DeepState

Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Нового Шахово на Донетчине. Российские захватчики оккупировали Новогригоровку и продвинулись вблизи Красногорского на Запорожье, а также в Миролюбовке и возле Казацкого в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация на фронте?

"Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахово (Донецкая обл.). Враг продвинулся вблизи Казацкого (Донецкая обл.), Красногорского (Запорожская обл.), в Миролюбовке (Донецкая обл.) и оккупировал Новогригоровку (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.

