Сили оборони відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині. Ворог окупував Новогригорівку на Запоріжжі, - DeepState
Сили оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині. Російські загарбники окупували окупували Новогригорівку та просунулися поблизу Красногірського на Запоріжжі, а також у Миролюбівці та біля Козацького на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Яка ситуація на фронті?
"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового (Донецька обл.). Ворог просунувся поблизу Козацького (Донецька обл.), Красногірського (Запорізька обл.), в Миролюбівці (Донецька обл.) та окупував Новогригорівку (Запорізька обл.)", - йдеться у повідомленні.
