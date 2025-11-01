УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9124 відвідувача онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState
1 555 3

Сили оборони відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині. Ворог окупував Новогригорівку на Запоріжжі, - DeepState

Сили оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині. Російські загарбники окупували окупували Новогригорівку та просунулися поблизу Красногірського на Запоріжжі, а також у Миролюбівці та біля Козацького на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація на фронті?

"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового (Донецька обл.). Ворог просунувся поблизу Козацького (Донецька обл.), Красногірського (Запорізька обл.), в Миролюбівці (Донецька обл.) та окупував Новогригорівку (Запорізька обл.)", - йдеться у повідомленні.

DeepState

DeepState

DeepState

Дивіться також: РФ просунулась біля Покровська та на Запоріжжі. Ворога відкинули біля Нового Шахового, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Запорізька область (4255) Донецька область (9993) Покровський район (1180) Пологівський район (200) Миролюбівка (4) Нове Шахове (11) Новогригорівка (4) Козацьке (1) Красногірське (1) DeepState (327)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повідомляється, що Родинське на Добропільському виступі повністю очищене від російських військ. Які оголошували 5 днів тому про йоро захоплення, а тепер знову його бомбардують.

показати весь коментар
01.11.2025 19:23 Відповісти
Крім того, є повідомлення, що Десантники з 7-ї повітряно-десантної дивізії України проникли та закріпилися на північному заході Кам'янського Запорізької області.

показати весь коментар
01.11.2025 19:27 Відповісти
Шановний, в ЗСУ нема дивізій.
показати весь коментар
01.11.2025 19:48 Відповісти
 
 