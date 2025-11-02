Отчеты Генштаба состоят все больше из лжи, по факту мы уже практически потеряли Покровск, - Дейнега
Волонтер и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега заявил о необходимости вывода войск из Покровска и Мирнограда ввиду крайне сложной ситуации там.
Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Необходимость отвода войск
"Попробую сказать это с минимумом эмоций: если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу - оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда дыру во фронте некому латать, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к врагу", - написал волонтер.
Ложные данные в отчетах Генштаба
Кроме этого, Дейнега заявил, что отчеты Генерального штаба, которые подаются "наверх", с каждым днем все больше состоят из лжи.
"Отчеты ГШ на гору состоят с каждым днем все больше из лжи. Мы, по факту, уже практически потеряли Покровск, а это значит, что Мирноград держать тоже нет смысла (логистика останется только с неадекватным риском и полями). И я не выдал сейчас какой-то большой тайны, россияне это прекрасно видят со своих дронов в реальном времени", - заявил он.
Напоследок Дейнега добавил, что сейчас необходимо спасти тех военных, которые без приказа отказываются выходить из Покровска и Мирнограда.
"Это нужно зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить. И не нужно бояться падения рейтингов, потому что выборов не будет: в следующем году снова будет война. И кому-то ее нужно будет вести", - добавил волонтер.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
- В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
- Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.
Заради грошей з посади та використання службового положення для особистого збагачення, вчиняються подібні ЗЛОЧИНИ!!
А їх чимало з 2022 року!! Аброхамія, з даниловим, бакановим і венедіктовою та костіним, можуть це засвідчити!!
Терміново! Покровськ здавали СВІДОМО. Генерали провалили ТАКТИКУ. Зеленський ВІДМІНИВ ключовий УКАЗ
и в жизни так же для него
Зеленський злив оборонний бюджет своєму другові! Тому отримав відбій по ТОМАГАВКАМ / ПОГРЕБИСЬКИЙ
Так правильніше.
Пиши вже 10 мільйонів - не соромся !
так що припиняй оту клоунську виставу
насміялась держава разом з вашим іудою
Ви на яке чудо сподіваєтесь ? Що ми переможемо під зеленим командуванням ?
Дурниці. Він здає усе.
звідки стільки радощів ?
Він просто обмежений не компетентний тупий артист.
Він не може бути головнокомандуючим. Навіть сержантом не може бути.
Але в нашій країні зелені дібіли вирішили - що може.
Результат ми бачимо. І краще не буде. Буде тільки гірше.
Він взяв її на себе коли звільняв по дурості Залужного і переслідував нормальне командування
І вчора, і сьогодні є результативні ураження ворога просто в межах міста.
Є контрудари, які стали повною несподіванкою для противника, навіть для його так званих «елітних» частин.Подивимось, як ситуація розгорнеться далі, але одне можна сказати точно -
ті, кого відправили гасити цей вогонь, своє завдання виконують. Слава зухвалим. Воєнна удача поруч."
Чи просто забудемо як і не було? Спишем на піаракцію кловуна з кварталу95?
Чи не дуже дорогий наш кловун? Адже він не вартий і плювка тих воїнів.
Сирський зазначив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.
Сирський зауважив, що оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА.
Джерело: https://censor.net/ua/n3582839
Самий брехливий г...дон це рашист у кріслі головнокомандувача.
От , як мені здається, вони пішли шляхом просто МАРОДЕРИТИ самі-самі , їм просто нікуди було діватися як тільки стати БОНЕВТІКАМ й паралельно тормозити результати ЗСУ , юзаючи терпимість та млявість реакції партнерів . У Байдена вибори на носі - неначасі було клеймити зільоних мародерів, тим більше українці самі прийняли поведінку терпимості в неначасні часи.
Зараз при владі Трамп, просипається Європа й теж до часу терпіла зЄльоний безпредєл... Адже вони ще мають Трампа в проблемах Теж неначасі... А зЄльоні вже вимітають татарівщиною навіть давно прорашистських типу Труханова , щоб все взяти під свій контроль. Й тому, я думаю, настане час, коли вони під певні гарантії будуть шукати лояльність до себе, щоб здати країну договорнякам ... кого з ким - може трампа з рашкою, може трампа з китаєм, чи з обома... Вони воїнів кладуть зараз ,як майбутній резерв для майбутніх планів рятування україни, я за одне як самозахист від їхньої люті в майбутньому. У них ОДНЕ В ГОЛОВІ -РЯТУВАТИ СВОЇ СРАКИ.
москало-кошерна банда при владі завзято і наполегливо допомагає москальським окупантам знищувати Україну і Українців.