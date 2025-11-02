РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9033 посетителя онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
8 597 96

Отчеты Генштаба состоят все больше из лжи, по факту мы уже практически потеряли Покровск, - Дейнега

Дейнега о ситуации в Покровске

Волонтер и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега заявил о необходимости вывода войск из Покровска и Мирнограда ввиду крайне сложной ситуации там.

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Необходимость отвода войск

"Попробую сказать это с минимумом эмоций: если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу - оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда дыру во фронте некому латать, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к врагу", - написал волонтер.

Читайте также: Покровск - держим. Мирноград - держим. Окружения или блокировки городов нет, - Сырский

Ложные данные в отчетах Генштаба

Кроме этого, Дейнега заявил, что отчеты Генерального штаба, которые подаются "наверх", с каждым днем все больше состоят из лжи.

"Отчеты ГШ на гору состоят с каждым днем все больше из лжи. Мы, по факту, уже практически потеряли Покровск, а это значит, что Мирноград держать тоже нет смысла (логистика останется только с неадекватным риском и полями). И я не выдал сейчас какой-то большой тайны, россияне это прекрасно видят со своих дронов в реальном времени", - заявил он.

Напоследок Дейнега добавил, что сейчас необходимо спасти тех военных, которые без приказа отказываются выходить из Покровска и Мирнограда.

"Это нужно зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить. И не нужно бояться падения рейтингов, потому что выборов не будет: в следующем году снова будет война. И кому-то ее нужно будет вести", - добавил волонтер.

сообщение Дейнеги

Читайте также: Оккупанты укрепляются в Покровске, обустраивая наблюдательные пункты, - DeepState

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
  • В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
  • Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.

Читайте также: Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки и Новогригорьевки, - DeepState

Автор: 

Донецкая область (11171) боевые действия (5071) Покровск (878) Виталий Дейнега (7) Мирноград (121) Покровский район (1181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Набагато гірше , досі ліпити з нього " дурачка какого-то" Перевертень Зеленський - українофоб , кумир ***** і паРаши ‼️Воно ФСБшна маріонетка, проєк кремлядей Про цє проквакала ойго скумбрія в інтерв'ю :" ми согласілісь на єтот проєкт" Зеленська закликала здавати пересування ЗСУ за гроші , за , що і була в "миротворці" , а її зейло казало:" молодці повстанці отжалі танчік у ЗСУ "………. " РФ не наступает , а просто двігает граніци вперед" ………… Цє ж як треба 73% , себе не поважати , щоб обрати на свою українську голову отаких опаришей, як зейло , Ермак , міндіч, шефір , чернишов, трухін, шурма, *********** , мамедов , арахламідія ………… кушайтє не подавіться
показать весь комментарий
02.11.2025 20:30 Ответить
+16
Головне відчитатися що все добре , звіти , доклади і інша совкова требуха, як нікому не потрібні безкінечні шикування, огляд перед приїздом чергового "генерала" який крім кабінетів в житті нічого не бачив...
показать весь комментарий
02.11.2025 20:11 Ответить
+15
Зе шоумен и артист, для него главное сцена а за ширмой, декорации из картона и фанеры.
и в жизни так же для него
показать весь комментарий
02.11.2025 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне відчитатися що все добре , звіти , доклади і інша совкова требуха, як нікому не потрібні безкінечні шикування, огляд перед приїздом чергового "генерала" який крім кабінетів в житті нічого не бачив...
показать весь комментарий
02.11.2025 20:11 Ответить
Це означає що Сирського потрібно знімати і Зеленського переводити в розряд формального Президента.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:20 Ответить
Знімай , переводь ... хто тобі заважає ?
показать весь комментарий
02.11.2025 20:21 Ответить
Порошенко створив при РНБОУ Воєнний кабінет, щоб самому не керувати армією і не нести відповідальність за провали на фронті. Зараз цьому воєнному кабінету і потрібно доручити керівництво силами оборони!
показать весь комментарий
02.11.2025 20:26 Ответить
Такі клоуни як ти і ті, за кого ти тут сраку рвеш
показать весь комментарий
02.11.2025 20:32 Ответить
Ну, з такими «СРАТЬєхами» з Урядового кварталу, як єрмак з татаровим та їх підручний ухилянт, Українці отримуємують такі негативні і криваві наслідки!
Заради грошей з посади та використання службового положення для особистого збагачення, вчиняються подібні ЗЛОЧИНИ!!
А їх чимало з 2022 року!! Аброхамія, з даниловим, бакановим і венедіктовою та костіним, можуть це засвідчити!!
показать весь комментарий
02.11.2025 21:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DXDzGR3XnX4 https://www.youtube.com/watch?v=

Терміново! Покровськ здавали СВІДОМО. Генерали провалили ТАКТИКУ. Зеленський ВІДМІНИВ ключовий УКАЗ
показать весь комментарий
02.11.2025 20:12 Ответить
Зе шоумен и артист, для него главное сцена а за ширмой, декорации из картона и фанеры.
и в жизни так же для него
показать весь комментарий
02.11.2025 20:13 Ответить
Набагато гірше , досі ліпити з нього " дурачка какого-то" Перевертень Зеленський - українофоб , кумир ***** і паРаши ‼️Воно ФСБшна маріонетка, проєк кремлядей Про цє проквакала ойго скумбрія в інтерв'ю :" ми согласілісь на єтот проєкт" Зеленська закликала здавати пересування ЗСУ за гроші , за , що і була в "миротворці" , а її зейло казало:" молодці повстанці отжалі танчік у ЗСУ "………. " РФ не наступает , а просто двігает граніци вперед" ………… Цє ж як треба 73% , себе не поважати , щоб обрати на свою українську голову отаких опаришей, як зейло , Ермак , міндіч, шефір , чернишов, трухін, шурма, *********** , мамедов , арахламідія ………… кушайтє не подавіться
показать весь комментарий
02.11.2025 20:30 Ответить
Молодець!!! Дуже стисло і в саме яблучко!!! Не має чого додати!!!
показать весь комментарий
02.11.2025 21:27 Ответить
+ накопичення в ОФШОРАХ
показать весь комментарий
02.11.2025 20:39 Ответить
Профукали Покровськ і Мирноград?
показать весь комментарий
02.11.2025 20:13 Ответить
Скоріш за все--так.Це буде втрата не тактична а більше політична,та репутаційна,/ми і до того втрачали території/ .Адже )(уйло ,якщо ви памятаєте говорив що запросить журналістів в Покровськ і Мирноград, і ще це покаже Трампу,що )(уйло перемагає, і тоді Трамп може моментально перевзутись
показать весь комментарий
02.11.2025 20:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qwVhuXKAClo

Зеленський злив оборонний бюджет своєму другові! Тому отримав відбій по ТОМАГАВКАМ / ПОГРЕБИСЬКИЙ
показать весь комментарий
02.11.2025 20:14 Ответить
Почнемо з того, що ГШ бреше з моменту призначення Сирського головкомом.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:15 Ответить
Герхард Почнемо з того, що ГШ бреше
Так правильніше.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:20 Ответить
вони і до того брехали, неодноразово,тут на Цензорі ми всі читали, про доповіді генерала Тарнавського,про те ,як на його відтінку ,було більше вбито рашистів ,ніж насправді,завищував показники в доповідях. Я ще дивувався,...як так ? він доповідає,що знищив 700 рашистів а Генштаб дововідає про 1200 рашистів, То що виходить,що з цілого фронту всього 500 рашистів закупантрупили? Як такє можливо?.То що один Тарнавський воює а інші з рашистами в кульки граються?
показать весь комментарий
02.11.2025 20:28 Ответить
Это все вина DeepState, по другому в зегеварской команде не бывает.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:16 Ответить
Точно. Якби вони не ІПСОшили, то і втрат би не було. В була б суцільна пеземога
показать весь комментарий
02.11.2025 20:24 Ответить
Дивно не те, що Дейнега знає. Дивно, що піськограй не хоче знати.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:22 Ответить
Тобі з під стола подоляка розкривається вся гола правда
показать весь комментарий
02.11.2025 20:34 Ответить
Теж саме було з фортецею Бахмут,Маріуполь...на жаль.Окрім ухілянтів,біля пів мільйона СЗЧ...
показать весь комментарий
02.11.2025 20:30 Ответить
пів мільйона
Пиши вже 10 мільйонів - не соромся !
показать весь комментарий
02.11.2025 20:33 Ответить
ти і сантиметра української землі не повернув
так що припиняй оту клоунську виставу
насміялась держава разом з вашим іудою
показать весь комментарий
02.11.2025 20:38 Ответить
З січня 2022 р по вересень 2025 р. зареєстровано близько 236 000 кримінальних проваджень по сзч, і 56 000 по дезертирству - дані генпрокуратури. Зебілів вже в Гуглі банять. А скільки не зареєстровано? Подляк сееціально набира виключно тупорилих?
показать весь комментарий
02.11.2025 20:41 Ответить
Ну тобто в Покровськ не витрачений і телемарафон каже правду
показать весь комментарий
02.11.2025 20:43 Ответить
Ну ти то закальонний баєц, скільки разів з подоляком в атаку ходив?
показать весь комментарий
02.11.2025 20:35 Ответить
Накінець то,хоч хтось розповідає про брехню з доповідями,як брешуть генерали, як брешуть для довірчивих людей про перемоги.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:20 Ответить
..чому дозволяють усім, кому попало, давати якісь коментарі по війні. Заборонити ******* давно пора, ще й наказати, щоб еповадно було!!!
показать весь комментарий
02.11.2025 20:21 Ответить
Треба жити реаліями.
Ви на яке чудо сподіваєтесь ? Що ми переможемо під зеленим командуванням ?
Дурниці. Він здає усе.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:29 Ответить
Тебе вже давно здали ... заспокойся вже !
показать весь комментарий
02.11.2025 20:31 Ответить
чого ти розкукарікався ніби зелю в дупу цьомнув
звідки стільки радощів ?
показать весь комментарий
02.11.2025 20:33 Ответить
Та навіть не в дупу, переживаю за гланди 3н
показать весь комментарий
02.11.2025 20:44 Ответить
Поки що, лише пообіцяли просування в черзі.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:48 Ответить
Він не здає.
Він просто обмежений не компетентний тупий артист.
Він не може бути головнокомандуючим. Навіть сержантом не може бути.
Але в нашій країні зелені дібіли вирішили - що може.
Результат ми бачимо. І краще не буде. Буде тільки гірше.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:22 Ответить
Ну да. Кацапи не можуть повірити у своє щастя
показать весь комментарий
02.11.2025 21:24 Ответить
І першим повинен закрити рота той, хто крім роялю нічого не бачив.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:31 Ответить
Таким як ти треба заборонити писати нісенітниці. Якщо б повну цензуру ввели в 22-му, то зараз би ситуація набагато гірша була б.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:19 Ответить
Забагато ухилянтів серед капеланів та волонтерів, що дають поради військовим.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:25 Ответить
Ага, а тут ще й през тричі ухилянт
показать весь комментарий
02.11.2025 20:45 Ответить
Ну как и предполагалось. Переможно закинули спецназ на вертушках в окружение, где его перебили кацапы дронами. На один вечерний видосик хватило. Но на остальные видосики вертолетов не хватит. Второй Марик намечается.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:25 Ответить
Не втомлююсь повтяряти, моzкаля Сирьсого треба було гнати в шию ще вчора. Але, нажаль, Навеличніша Шмаркля на його місце призначить також моzкаля, або й гіршого. Коротше, пипець Україні.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:25 Ответить
Якщо хочуть чути приємну брехню замість тяжкої правди і не роблять висновків - поразка неминуча. Це лише діло часу. Це справжня біда.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:27 Ответить
Відходити куди? До Польщі? Безуглої по горло хвата.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:28 Ответить
Це пряма відповідальність перзедента
Він взяв її на себе коли звільняв по дурості Залужного і переслідував нормальне командування
показать весь комментарий
02.11.2025 20:28 Ответить
Генштаб каже шо це не брехня а туман війни
показать весь комментарий
02.11.2025 20:28 Ответить
Ні перемир'ю! Кордони 91! І Крим на додачу! Нє?
показать весь комментарий
02.11.2025 20:31 Ответить
Не доречно, шановний, дуже не доречно.І так зрозуміло,що перемоги не буде.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:46 Ответить
Збрехати можна раз, 2, ну 3, а далі це вже не працює.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:32 Ответить
І медіа-помийки Банкової вже почали активно відбілювати Найвеличнішого Палко водца, і шукати крайнього у втраті Покровська.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:33 Ответить
а ось що пишуть люди, яким я довіряю - "Покровськ. Без зайвих деталей і коментарів по загальній картині.Зараз там працюють підрозділи, у складі яких - наші люди.
І вчора, і сьогодні є результативні ураження ворога просто в межах міста.
Є контрудари, які стали повною несподіванкою для противника, навіть для його так званих «елітних» частин.Подивимось, як ситуація розгорнеться далі, але одне можна сказати точно -
ті, кого відправили гасити цей вогонь, своє завдання виконують. Слава зухвалим. Воєнна удача поруч."
показать весь комментарий
02.11.2025 20:36 Ответить
Дякую, хоч є нормальні люди.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:42 Ответить
Хотілося б взнати про долю того десанту. Про тих 22 бійця.
Чи просто забудемо як і не було? Спишем на піаракцію кловуна з кварталу95?
Чи не дуже дорогий наш кловун? Адже він не вартий і плювка тих воїнів.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:45 Ответить
Це добре, звісно,в чи не можна було це якось передбачати,щоб не посилати пожежну команду?
показать весь комментарий
02.11.2025 20:52 Ответить
Вчора.

Сирський зазначив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.

Сирський зауважив, що оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА.
Джерело: https://censor.net/ua/n3582839

Самий брехливий г...дон це рашист у кріслі головнокомандувача.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:38 Ответить
Верховного говнокомандувача
показать весь комментарий
02.11.2025 21:00 Ответить
Все іде за оманським планом
показать весь комментарий
02.11.2025 20:43 Ответить
Оманским планом (2020-й год) была согласована сдача Зеленским Покровска в ноябре 25-го?
показать весь комментарий
02.11.2025 21:06 Ответить
Ні в Омані вони лиш підписали етап здачі за Мінськими та посадили Єрмака на трон недопреза...
От , як мені здається, вони пішли шляхом просто МАРОДЕРИТИ самі-самі , їм просто нікуди було діватися як тільки стати БОНЕВТІКАМ й паралельно тормозити результати ЗСУ , юзаючи терпимість та млявість реакції партнерів . У Байдена вибори на носі - неначасі було клеймити зільоних мародерів, тим більше українці самі прийняли поведінку терпимості в неначасні часи.
Зараз при владі Трамп, просипається Європа й теж до часу терпіла зЄльоний безпредєл... Адже вони ще мають Трампа в проблемах Теж неначасі... А зЄльоні вже вимітають татарівщиною навіть давно прорашистських типу Труханова , щоб все взяти під свій контроль. Й тому, я думаю, настане час, коли вони під певні гарантії будуть шукати лояльність до себе, щоб здати країну договорнякам ... кого з ким - може трампа з рашкою, може трампа з китаєм, чи з обома... Вони воїнів кладуть зараз ,як майбутній резерв для майбутніх планів рятування україни, я за одне як самозахист від їхньої люті в майбутньому. У них ОДНЕ В ГОЛОВІ -РЯТУВАТИ СВОЇ СРАКИ.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:18 Ответить
Так +- і було. ЗЕлене так обдристався в Омані, що на літаку Патрушева повертався.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:26 Ответить
Молодець, рятуйте людей, треба завжди бути на боці солдата а не жопатого генерала тим більше обдовбаного п.резидента.
показать весь комментарий
02.11.2025 20:44 Ответить
Хтось може пояснити - чому на тлі вихлопів невтримної правди про владу зЄригомародерні, вже з заходу, від партнерів , воно наче нє вчьом нє бивало вєщаєт з пральних машинок ( бо не до утюгів зараз же людям) , з рашистських телеграмів , пише відоси йому хто -АБ в їхньому бункері ? Як вони бачать соє майбутнє, як вони мріють сквиздити вд відповідальності?
показать весь комментарий
02.11.2025 20:46 Ответить
Рятуйте людей !!! Бо це головне!
показать весь комментарий
02.11.2025 20:51 Ответить
Ті дибіли туди спецназ десантують, замість рятувати тих хто там.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:00 Ответить
Лисичанськ,Бахмут,Авдіївка,Вугледар...
показать весь комментарий
02.11.2025 21:00 Ответить
Потому что зелёная жопа из шоубиза, кто попал в эту блевотину, навсегда зашкварен и будет пустобрёхом.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:04 Ответить
Зелі і сирку схоже пофіг на людей, "баби нарожають". Свої прой.би вони намагаються залатати життями наших рідних і друзів, які всупереч їм і )(уйлу ще живі і обороняють Україну.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:08 Ответить
В том и дело что никто не рожает, все бегут, но даже если бы и рожали, нужны десятки лет.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:11 Ответить
Біда тай годі. Дурні та брехуни при владі - це катастрофа.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:12 Ответить
Якось не дуже авторитетна заява того хто був замом рєзнікова і жодного разу рота не відкрив аби рєзніков не грабував армію
показать весь комментарий
02.11.2025 21:14 Ответить
А нагадайте в якому році Дейнега отримав вищу військову освіту?
показать весь комментарий
02.11.2025 21:19 Ответить
''Дякуючи'' москалям Сирському і Буданову - ''дякуючи'' кошерним Єрмаку-Зеленському-Міндічу - Україна втрачає все більше і більше Воїнів, цивільних громадян і територій у війні проти москальських окупантів.
москало-кошерна банда при владі завзято і наполегливо допомагає москальським окупантам знищувати Україну і Українців.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:19 Ответить
Генерал-"котел" творожніков в своєму стилі.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:26 Ответить
 
 