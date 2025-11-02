Отчеты Генштаба состоят все больше из лжи, по факту мы уже практически потеряли Покровск, - Дейнега

Волонтер и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега заявил о необходимости вывода войск из Покровска и Мирнограда ввиду крайне сложной ситуации там.

Необходимость отвода войск

"Попробую сказать это с минимумом эмоций: если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу - оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда дыру во фронте некому латать, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к врагу", - написал волонтер.

Ложные данные в отчетах Генштаба

Кроме этого, Дейнега заявил, что отчеты Генерального штаба, которые подаются "наверх", с каждым днем все больше состоят из лжи.

"Отчеты ГШ на гору состоят с каждым днем все больше из лжи. Мы, по факту, уже практически потеряли Покровск, а это значит, что Мирноград держать тоже нет смысла (логистика останется только с неадекватным риском и полями). И я не выдал сейчас какой-то большой тайны, россияне это прекрасно видят со своих дронов в реальном времени", - заявил он.

Напоследок Дейнега добавил, что сейчас необходимо спасти тех военных, которые без приказа отказываются выходить из Покровска и Мирнограда.

"Это нужно зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить. И не нужно бояться падения рейтингов, потому что выборов не будет: в следующем году снова будет война. И кому-то ее нужно будет вести", - добавил волонтер.

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.

Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.

