Триває зачистка півночі Покровська від окупантів, - 7-й корпус ДШВ
Сили оборони України продовжують операцію із зачистки Покровська від російських загарбників.
Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Покровськ
"За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою.
Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське", - йдеться в повідомленні.
Втрати ворога
2 листопада українські захисники ліквідували у місті 19 російських військових. Також Сили оборони продовжують залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.
Мирноград
У ДШВ називають ситуацію напруженою, але не загрозливою.
"На підступах до південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10. Триває робота стосовно їхньої ліквідації.
Оборона міста вже поповнена додатковими силами", - зазначили там.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
- У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
- Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.
У нього все ж потаємна підсвідома симпатія до агресії сородичів, яку сам він ніколи перед собою не визнає (Левієв фантазує, що поодинокі орки, які вийшли на північну дорогу, розстрілюють усіх українців, які їм трапляться, проте жодного випадку не наводить).
Я просто констатую, лінія фронту тут протягом року зміниться найбільше на кілометри, але не на десятки кілометрів, про щоб не мріяв Х-уйло. Так гинуть наші люди, але іншого виходу у нас немає, ніж захищатися, і покласти якнайбільше агресорів.