Триває зачистка півночі Покровська від окупантів, - 7-й корпус ДШВ

Північ Покровська зачищають від рашистів. Що відомо?

Сили оборони України продовжують операцію із зачистки Покровська від російських загарбників.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Покровськ

"За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою.

Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога

2 листопада українські захисники ліквідували у місті 19 російських військових. Також Сили оборони продовжують залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.

Мирноград

У ДШВ називають ситуацію напруженою, але не загрозливою.

"На підступах до південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10. Триває робота стосовно їхньої ліквідації.

Оборона міста вже поповнена додатковими силами", - зазначили там.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
  • У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
  • Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.

