Зеленський: На Покровському напрямку є результати у знищенні окупантів

На Покровському напрямку Сили оборони мають результати у знищенні російських загарбників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Результати у знищенні ворога

"Фронт – були сьогодні доповіді військових. Передусім увага Покровському напрямку, є результати у знищенні окупанта", - сказав глава держави.

Подяка воїнам

Окрім цього, президент подякував українським захисникам за бойову роботу.

"Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також дякую воїнам Сил спеціальних операцій, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська. Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді. Також за бої в Куп’янську та поруч із містом дякую підрозділам 127-ї окремої важкої механізованої бригади – молодці, воїни! Дев’яносто третя окрема механізована – Костянтинівський напрямок – дякую, хлопці! І ще Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада – дякую вам!", - сказав Зеленський.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.

