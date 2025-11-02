УКР
Зеленський: На Покровському напрямку є результати у знищенні окупантів

зеленський про ситуацію на Покровському напрямку

На Покровському напрямку Сили оборони мають результати у знищенні російських загарбників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Результати у знищенні ворога

"Фронт – були сьогодні доповіді військових. Передусім увага Покровському напрямку, є результати у знищенні окупанта", - сказав глава держави.

Читайте також: Ворог просунувся у Покровську, поблизу Кам’янки та Новогригорівки, - DeepState

Подяка воїнам

Окрім цього, президент подякував українським захисникам за бойову роботу.

"Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також дякую воїнам Сил спеціальних операцій, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська. Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді. Також за бої в Куп’янську та поруч із містом дякую підрозділам 127-ї окремої важкої механізованої бригади – молодці, воїни! Дев’яносто третя окрема механізована – Костянтинівський напрямок – дякую, хлопці! І ще Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада – дякую вам!", - сказав Зеленський.

Ситуація на Покровському напрямку

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
  • У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
  • Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.

Читайте також: Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Оточення чи блокування міст немає, - Сирський

Автор: 

знищення (8654) Донецька область (10004) бойові дії (4838) Покровськ (909) Покровський район (1189)
Топ коментарі
+7
Знову обдовбане сидить в бункері?
02.11.2025 21:02 Відповісти
+5
Я все більше думаю що він лише грає роль і прикидається дебілом. Навмисне
02.11.2025 21:10 Відповісти
+4
Как уже достала эта трепотня. Даже если у людей нет связи со своими то они прекрасно видят DeepState.
02.11.2025 21:04 Відповісти
Знову обдовбане сидить в бункері?
02.11.2025 21:02 Відповісти
Мивина, Ермак, стволы начищают...
02.11.2025 21:06 Відповісти
Зеленський не розуміє що битва за Покровськ вже фактично закінчена і не на нашу користь. Штурмувати втрачені позиції це втрачати в кілька разів більше солдат ніж сидіти в обороні. Тому потрібно вчасно відводити війська, поки вони не опинились в пастці. За провал Покровської оборонної операції мають бути покарані генерали та полковники які безвідповідально діяли ще рік тому, тоді коли проривів ворога не було, а були ротації бригад та заміни комбригів на невідповідних офіцерів які провалили оборону! І головна причина провалу це відсутність резервів яких немає через відсутність мобілізації молоді!
02.11.2025 21:11 Відповісти
блть, я вже не знаю шо думати...
02.11.2025 21:03 Відповісти
Как уже достала эта трепотня. Даже если у людей нет связи со своими то они прекрасно видят DeepState.
02.11.2025 21:04 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.depo.ua%2Fukr%2Fpolitics%2Fkorol-vislyuk-i-dyakuyu-duzhe-dyakuyu-yak-ukraintsiv-pidirvav-treyler-multiku-z-pakistanu-201912091077116&psig=AOvVaw2mFStmkv-F4Ow0spCY7Awc&ust=1762196600976000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBgQjhxqFwoTCOjTt4qU1JADFQAAAAAdAAAAABAE Дякую, дуже дякую": Чим мультфільм про короля віслюка нагадав українцям чинну владу

02.11.2025 21:04 Відповісти
Може краще про Курськ?
02.11.2025 21:05 Відповісти
Що далеко не означає звільнення міста,на фоні якого робив фотосесію.
02.11.2025 21:07 Відповісти
Я все більше думаю що він лише грає роль і прикидається дебілом. Навмисне
02.11.2025 21:10 Відповісти
Що грає роль-то так,але не прикидається дб, бо є таким-недаром в придачу фсб приставило йому козиря.
02.11.2025 21:24 Відповісти
краще б воно мовчало, а не гундосно мичало. стуацію без недомірка знаємо з повідомлень рідних, які вже прощаються з нами.
02.11.2025 21:11 Відповісти
спецпризначенцям Військової служби правопорядку

Ого, в нас навіть такі є...
02.11.2025 21:16 Відповісти
Мдааа...

А ще ***** вважають неадекватом.
02.11.2025 21:17 Відповісти
Ну все, Покровськ не втрачено, мабуть,бо пам'ятаю,як лідор 17.02.22 нам у Маріуполі казав,що війни не буде...
02.11.2025 21:20 Відповісти
немає значення, що говорить - має значення , як вони намагаються зберегти свої зашкварені сраки , й чим відволікають...
02.11.2025 21:20 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
02.11.2025 21:27 Відповісти
 
 