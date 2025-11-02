Зеленский: На Покровском направлении есть результаты в уничтожении оккупантов

На Покровском направлении Силы обороны добились результатов в уничтожении российских захватчиков.

Результаты в уничтожении врага

"Фронт – были сегодня доклады военных. Прежде всего, внимание на Покровском направлении, есть результаты в уничтожении оккупанта", – сказал глава государства.

Благодарность воинам

Кроме того, президент поблагодарил украинских защитников за боевую работу.

"Особо отмечу подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также благодарю воинов Сил специальных операций, спецназовцев Военной службы правопорядка, Национальной полиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска. Спасибо за качественную боевую работу в Донецкой области воинам 1-го отдельного штурмового полка. За огневую поддержку в районах Покровска благодарю 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Также за бои в Купянске и рядом с городом благодарю подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады – молодцы, воины! Девяносто третья отдельная механизированная – Константиновское направление – спасибо, ребята! И еще Ореховское направление, 65-я отдельная механизированная бригада – спасибо вам!", – сказал Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях – в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.

Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.

