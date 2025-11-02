РУС
Зеленский: На Покровском направлении есть результаты в уничтожении оккупантов

Зеленский о ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении Силы обороны добились результатов в уничтожении российских захватчиков.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты в уничтожении врага

"Фронт – были сегодня доклады военных. Прежде всего, внимание на Покровском направлении, есть результаты в уничтожении оккупанта", – сказал глава государства.

Читайте также: Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки и Новогригорьевки, - DeepState

Благодарность воинам

Кроме того, президент поблагодарил украинских защитников за боевую работу.

"Особо отмечу подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также благодарю воинов Сил специальных операций, спецназовцев Военной службы правопорядка, Национальной полиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска. Спасибо за качественную боевую работу в Донецкой области воинам 1-го отдельного штурмового полка. За огневую поддержку в районах Покровска благодарю 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Также за бои в Купянске и рядом с городом благодарю подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады – молодцы, воины! Девяносто третья отдельная механизированная – Константиновское направление – спасибо, ребята! И еще Ореховское направление, 65-я отдельная механизированная бригада – спасибо вам!", – сказал Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях – в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
  • В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
  • Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.

Читайте также: Покровск – держим. Мирноград – держим. Окружения или блокирования городов нет, – Сырский

Автор: 

Топ комментарии
+3
Знову обдовбане сидить в бункері?
02.11.2025 21:02 Ответить
+2
Как уже достала эта трепотня. Даже если у людей нет связи со своими то они прекрасно видят DeepState.
02.11.2025 21:04 Ответить
+2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.depo.ua%2Fukr%2Fpolitics%2Fkorol-vislyuk-i-dyakuyu-duzhe-dyakuyu-yak-ukraintsiv-pidirvav-treyler-multiku-z-pakistanu-201912091077116&psig=AOvVaw2mFStmkv-F4Ow0spCY7Awc&ust=1762196600976000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBgQjhxqFwoTCOjTt4qU1JADFQAAAAAdAAAAABAE Дякую, дуже дякую": Чим мультфільм про короля віслюка нагадав українцям чинну владу

02.11.2025 21:04 Ответить
Мивина, Ермак, стволы начищают...
показать весь комментарий
02.11.2025 21:06 Ответить
Зеленський не розуміє що битва за Покровськ вже фактично закінчена і не на нашу користь. Штурмувати втрачені позиції це втрачати в кілька разів більше солдат ніж сидіти в обороні. Тому потрібно вчасно відводити війська, поки вони не опинились в пастці. За провал Покровської оборонної операції мають бути покарані генерали та полковники які безвідповідально діяли ще рік тому, тоді коли проривів ворога не було, а були ротації бригад та заміни комбригів на невідповідних офіцерів які провалили оборону! І головна причина провалу це відсутність резервів яких немає через відсутність мобілізації молоді!
показать весь комментарий
02.11.2025 21:11 Ответить
блть, я вже не знаю шо думати...
показать весь комментарий
02.11.2025 21:03 Ответить
Може краще про Курськ?
показать весь комментарий
02.11.2025 21:05 Ответить
Що далеко не означає звільнення міста,на фоні якого робив фотосесію.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:07 Ответить
Я все більше думаю що він лише грає роль і прикидається дебілом. Навмисне
показать весь комментарий
02.11.2025 21:10 Ответить
Що грає роль-то так,але не прикидається дб, бо є таким-недаром в придачу фсб приставило йому козиря.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:24 Ответить
краще б воно мовчало, а не гундосно мичало. стуацію без недомірка знаємо з повідомлень рідних, які вже прощаються з нами.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:11 Ответить
спецпризначенцям Військової служби правопорядку

Ого, в нас навіть такі є...
показать весь комментарий
02.11.2025 21:16 Ответить
Мдааа...

А ще ***** вважають неадекватом.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:17 Ответить
Ну все, Покровськ не втрачено, мабуть,бо пам'ятаю,як лідор 17.02.22 нам у Маріуполі казав,що війни не буде...
показать весь комментарий
02.11.2025 21:20 Ответить
немає значення, що говорить - має значення , як вони намагаються зберегти свої зашкварені сраки , й чим відволікають...
показать весь комментарий
02.11.2025 21:20 Ответить
Геть обкуреного ішака!
показать весь комментарий
02.11.2025 21:27 Ответить
 
 