Рашисти намагаються облаштовувати спостережні пункти у Покровську, - офіцер ЗСУ Цехоцький
Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.
"Ситуація дуже складна, її по-іншому не можна характеризувати. Ворог намагається просочуватися далі, облаштувати спостережні пункти, намагається накопичуватися. Робиться дуже багато речей. Ворог виснажується, ворога нищать, його стає менше", - зазначив він.
Окупанти займають оборону в місті
За словами Цехоцького, у деяких районах міста окупанти почали займати оборону.
"В деяких місцях вони починають займати оборону. Не штурмувати, а саме оборону, а ситуація важка, бо забудова. Треба враховувати, що їх за кількістю більше, ситуація тут наростає з серпня 2024 року", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
- У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
- Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.
Окремі наші піхотні позиції вже у тилу ворога.
Висновків не буде.
Знову.