Рашисти намагаються облаштовувати спостережні пункти у Покровську, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

"Ситуація дуже складна, її по-іншому не можна характеризувати. Ворог намагається просочуватися далі, облаштувати спостережні пункти, намагається накопичуватися. Робиться дуже багато речей. Ворог виснажується, ворога нищать, його стає менше", - зазначив він.

Також читайте: Покровсько-Мирнограська агломерація в напівоточенні з фактично перерізаною логістикою і відсутністю контролю над 50% Покровська, - офіцер Мельник

Окупанти займають оборону в місті

За словами Цехоцького, у деяких районах міста окупанти почали займати оборону.

"В деяких місцях вони починають займати оборону. Не штурмувати, а саме оборону, а ситуація важка, бо забудова. Треба враховувати, що їх за кількістю більше, ситуація тут наростає з серпня 2024 року", - додав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.

Дивіться: Каструля як РЕБ: окупант на Донеччині намагався сховатися від українських операторів дронів. ВIДЕО