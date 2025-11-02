Каструля як РЕБ: окупант на Донеччині намагався сховатися від українських операторів дронів. ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис, на якому бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади фільмують окупанта, який сидить у розваленій будівлі з каструлею на голові.
Кадри були зняті на Покровському напрямку, що на Донеччині, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російський солдат використовує "Каструлю" - найсучаснішу розробку в галузі РЕБ, щоб сховатися від оператора українського дрона", - іронічно коментують бійці під відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
показати весь коментар02.11.2025 15:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Гарик Гарикович #608431
показати весь коментар02.11.2025 15:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль