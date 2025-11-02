УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
831 2

Каструля як РЕБ: окупант на Донеччині намагався сховатися від українських операторів дронів. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади фільмують окупанта, який сидить у розваленій будівлі з каструлею на голові. 

Кадри були зняті на Покровському напрямку, що на Донеччині, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російський солдат використовує "Каструлю" - найсучаснішу розробку в галузі РЕБ, щоб сховатися від оператора українського дрона", - іронічно коментують бійці під відео.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Амуніція розлетілася вщент, а окупант згорів: робота дронарів "Птахи Мадяра". ВIДЕО

армія рф (19289) Донецька область (9993) 25 окрема повітряно-десантна бригада (167) дрони (6259) Покровськ (909) Покровський район (1189)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та то "шапка-непомітка"
показати весь коментар
02.11.2025 15:25 Відповісти
та неее..то он в домике!
показати весь коментар
02.11.2025 15:31 Відповісти
 
 