Каструля як РЕБ: окупант на Донеччині намагався сховатися від українських операторів дронів. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади фільмують окупанта, який сидить у розваленій будівлі з каструлею на голові.

Кадри були зняті на Покровському напрямку, що на Донеччині, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російський солдат використовує "Каструлю" - найсучаснішу розробку в галузі РЕБ, щоб сховатися від оператора українського дрона", - іронічно коментують бійці під відео.

