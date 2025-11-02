901 6
Амуніція розлетілася вщент, а окупант згорів: робота дронарів "Птахи Мадяра". ВIДЕО
Дронарі 414-ї бригади "Птахи Мадяра" оприлюднили кадри знищення окупанта ударним БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовий РФ навіть не помітив підліт українського безпілотника, який одразу влучив йому в спину.
Удар був настільки сильним, що амуніція на загарбнику розлетілася, а він згорів на попіл.
Попередньо повідомлялося, що дрони 414-ї бригади СБС знищили російських штурмовиків.
Дітям в Україні та Західних Партнерів, це як приклад!! За ********* байдуже!! Воно нелюдь!!
Що згорить - те не згниє....