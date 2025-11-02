УКР
Амуніція розлетілася вщент, а окупант згорів: робота дронарів "Птахи Мадяра". ВIДЕО

Дронарі 414-ї бригади "Птахи Мадяра" оприлюднили кадри знищення окупанта ударним БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовий РФ навіть не помітив підліт українського безпілотника, який одразу влучив йому в спину.

Удар був настільки сильним, що амуніція на загарбнику розлетілася, а він згорів на попіл.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Попередньо повідомлялося, що дрони 414-ї бригади СБС знищили російських штурмовиків.

Дивіться також: Дрони прикордонників нищать логістику ворога: знищено 3 автівки та позиції запуску БпЛА. ВIДЕО

армія рф (19289) знищення (8646) дрони (6259) 414 Птахи Мадяра (90)
Коментувати
Видається,що мали би робити те,що касапи через"рубікон".
02.11.2025 14:26 Відповісти
Здається що половина дронів у Мадяра для зйомок як кацапи горять.
02.11.2025 14:27 Відповісти
Ніби, снайпери в дефіциті
02.11.2025 14:29 Відповісти
Порушення правил безпеки орків з легкозаймистими матеріалами!!
Дітям в Україні та Західних Партнерів, це як приклад!! За ********* байдуже!! Воно нелюдь!!
02.11.2025 15:02 Відповісти
"Згорів на роботі"! КПД близько 100%
Що згорить - те не згниє....
02.11.2025 15:43 Відповісти
 
 