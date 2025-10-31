Дрони 414-ї бригади СБС знищують російських штурмовиків. ВIДЕО
Бійці 414-ї бригади Сил безпілотних систем (СБС) продовжують знищувати російських окупантів на передовій.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.
