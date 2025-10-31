УКР
Дрони 414-ї бригади СБС знищують російських штурмовиків. ВIДЕО

Бійці 414-ї бригади Сил безпілотних систем (СБС) продовжують знищувати російських окупантів на передовій.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

дрони (6249) 414 Птахи Мадяра (88)
