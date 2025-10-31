Дроны 414-й бригады СБС уничтожают российских штурмовиков. ВИДЕО
Бойцы 414-й бригады Сил беспилотных систем (СБС) продолжают уничтожать российских оккупантов на передовой.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль