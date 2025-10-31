РУС
Дроны 414-й бригады СБС уничтожают российских штурмовиков. ВИДЕО

Бойцы 414-й бригады Сил беспилотных систем (СБС) продолжают уничтожать российских оккупантов на передовой.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.

