Дрони прикордонників нищать логістику ворога: знищено 3 автівки та позиції запуску БпЛА. ВIДЕО
Українські військові прикордонної бригади "Гарт" нищать логістику, зв'язок та укриття ворога на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів показали кадри своєї роботи, на яких знищили три ворожі автівки, антени зв'язку, позиції запуску ворожих БпЛА та пошкодили міст, який окупанти використовували для забезпечення своєї логістики.
Раніше повідомлялося, що дронарі прикордонники знищили 3 автівки з РЕБ на Півдні.
