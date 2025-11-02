Дроны пограничников уничтожают логистику врага: уничтожены 3 автомобиля и позиции запуска БПЛА. ВИДЕО
Украинские военные пограничной бригады "Гарт" уничтожают логистику, связь и укрытия врага на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали кадры своей работы, на которых уничтожили три вражеских автомобиля, антенны связи, позиции запуска вражеских БПЛА и повредили мост, который оккупанты использовали для обеспечения своей логистики.
Ранее сообщалось, что дронщики-пограничники уничтожили 3 автомобиля с РЭБ на юге.
