Пограничники уничтожили 3 автомобиля с РЭБ на юге. ВИДЕО
Пограничники ударными дронами продолжают уничтожать логистику врага на юге.
Бойцы поразили беспилотниками три вражеских автомобиля с установленным РЭБ, которые оккупанты использовали в логистических целях, сообщает Цензор.НЕТ.
Кадрами боевой работы украинские защитники поделились в соцсетях.
Также ранее сообщалось, что пограничники "Сталевого кордону" уничтожили 5 укрытий и 4 оккупанта на Курщине.
