Пограничники уничтожили 3 автомобиля с РЭБ на юге. ВИДЕО

Пограничники ударными дронами продолжают уничтожать логистику врага на юге.

Бойцы поразили беспилотниками три вражеских автомобиля с установленным РЭБ, которые оккупанты использовали в логистических целях, сообщает Цензор.НЕТ.

Кадрами боевой работы украинские защитники поделились в соцсетях.

Также ранее сообщалось, что пограничники "Сталевого кордону" уничтожили 5 укрытий и 4 оккупанта на Курщине.

Кацапи , ви всі здохнете на українській землі 100% -а гарантія😡
29.10.2025 23:54 Ответить
 
 