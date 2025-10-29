Пограничники уничтожили 3 автомобиля с РЭБ на юге. ВИДЕО

Пограничники ударными дронами продолжают уничтожать логистику врага на юге.

Бойцы поразили беспилотниками три вражеских автомобиля с установленным РЭБ, которые оккупанты использовали в логистических целях, сообщает Цензор.НЕТ.

Кадрами боевой работы украинские защитники поделились в соцсетях.

Также ранее сообщалось, что пограничники "Сталевого кордону" уничтожили 5 укрытий и 4 оккупанта на Курщине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов 56-й Мариупольской бригады уничтожили 10 оккупантов и укрытия. ВИДЕО