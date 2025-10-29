205 1
Операторы дронов 56-й Мариупольской бригады уничтожили 10 оккупантов и укрытия. ВИДЕО
Дронари 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ликвидировали оккупантов на одном из направлений.
Бойцы уничтожили 10 оккупантов в лесистой местности, а также поразили укрытия, где прятались захватчики.
На видео после попадания ударных дронов военные РФ разлетаются на куски, а вражеское укрытие вспыхивает и становится для них могилой.
К слову, накануне бойцы 56-й бригады разгромили позиции РФ и ликвидировали оккупантов, которые пытались бежать.
