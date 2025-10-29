РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5966 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
205 1

Операторы дронов 56-й Мариупольской бригады уничтожили 10 оккупантов и укрытия. ВИДЕО

Дронари 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ликвидировали оккупантов на одном из направлений.

Бойцы уничтожили 10 оккупантов в лесистой местности, а также поразили укрытия, где прятались захватчики.

На видео после попадания ударных дронов военные РФ разлетаются на куски, а вражеское укрытие вспыхивает и становится для них могилой.

К слову, накануне бойцы 56-й бригады разгромили позиции РФ и ликвидировали оккупантов, которые пытались бежать.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанта разорвало на две части, а туловище взлетело в воздух. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21099) уничтожение (8298) 56 отдельная мотопехотная бригада (54) дроны (5270)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Героям України👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙁
показать весь комментарий
29.10.2025 23:45 Ответить
 
 