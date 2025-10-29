277 1
Оператори дронів 56-ї Маріупольської бригади знищили 10 окупантів та укриття. ВIДЕО
Дронарі 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ліквідували 10 окупантів на одному з напрямків.
Бійці знищили загарбників у лісистій місцевості, а також уразили укриття.
Після влучання ударних дронів військові РФ розлітаються на шмаття, а ворожа схованка починає горіти і стає для них могилою.
До слова, напередодні бійці 56-ї бригади розгромили позиції РФ та ліквідували окупантів, які намагалися втекти.
