Оператори дронів 56-ї Маріупольської бригади знищили 10 окупантів та укриття. ВIДЕО

Дронарі 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ліквідували 10 окупантів на одному з напрямків.

Бійці знищили загарбників у лісистій місцевості, а також уразили укриття.

Після влучання ударних дронів військові РФ розлітаються на шмаття, а ворожа схованка починає горіти і стає для них могилою.

До слова, напередодні бійці 56-ї бригади розгромили позиції РФ та ліквідували окупантів, які намагалися втекти.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанта розірвало на дві частини, а тулуб підлетів у повітря. ВIДЕО