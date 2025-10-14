УКР
Бійці 56-ї бригади розгромили позиції РФ та ліквідували окупантів, які намагалися втекти. ВIДЕО

Оператори дронів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади продовжують нищити ворожі позиції та особовий склад окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони уразили три місця дислокації військ РФ, після чого БпЛА наздогнав загарбників, які намагалися втекти. У результаті бойової роботи окупанти були ліквідовані. 

Відео своєї операції дронарі оприлюднили у соцмережах.

дуже гарно.. слава ЗСУ!
