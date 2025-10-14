УКР
Наземний дрон з кулеметом ліквідував окупанта-штурмовика на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український наземний дрон з кулеметом ліквідовує окупанта поблизу Костянтинівки на Донеччині.

На записі видно, що наземний робот стріляє по загарбнику-штурмовику, який ховається у лісосмузі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У результаті бойової роботи тіло мертвого окупанта залишилося в хащах.

Дивіться також: Тіла окупантів розкидані по ровах та лісосмугах: бойова робота бригади "Спартан". ВIДЕО

добрий дрон.. надо брати..
14.10.2025 20:09 Відповісти
нарізка кадрів, з серії - вір мені брате
14.10.2025 20:17 Відповісти
ну і не вір.
Вам ніхто не заважає вірити що: "дронЬІ прОтИв армИИ не нЕрАбОтАЮт"- кацапська народно-армійська приказка
14.10.2025 20:29 Відповісти
Мабуть у кацапів закінчились дрони-камікадзе,тому ця недешева іграшка змогла підійти до ворога на відстань ураження кулемета.
14.10.2025 21:26 Відповісти
Вот пуля просвистела и - ага...😂
14.10.2025 20:41 Відповісти
нууу....
не знаю!
якось не презентабельно!
взагалі, не презентабельно!
14.10.2025 20:54 Відповісти
Не важливо як россіяни стають "хорошими русськими". Головне що би їх стало значно більше.
14.10.2025 21:33 Відповісти
 
 