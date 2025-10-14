Наземний дрон з кулеметом ліквідував окупанта-штурмовика на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український наземний дрон з кулеметом ліквідовує окупанта поблизу Костянтинівки на Донеччині.

На записі видно, що наземний робот стріляє по загарбнику-штурмовику, який ховається у лісосмузі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У результаті бойової роботи тіло мертвого окупанта залишилося в хащах.

