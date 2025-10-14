996 0
Тіла окупантів розкидані по ровах та лісосмугах: бойова робота бригади "Спартан". ВIДЕО
Бійці 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" продовжують ліквідовувати окупантів на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові оприлюднили відео з десяти кадрів, знятих на Покровському напрямку.
На них можна побачити, що ліквідовано щонайменше десяток окупантів, а їхні тіла розкидано по хащах, полях, лісосмугах та ровах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль