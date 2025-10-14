УКР
Тіла окупантів розкидані по ровах та лісосмугах: бойова робота бригади "Спартан". ВIДЕО

Бійці 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" продовжують ліквідовувати окупантів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові оприлюднили відео з десяти кадрів, знятих на Покровському напрямку.

На них можна побачити, що ліквідовано щонайменше десяток окупантів, а їхні тіла розкидано по хащах, полях, лісосмугах та ровах.

